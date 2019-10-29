Пливли відьми Дніпром

Пливли відьми Дніпром

Несподівано, феєрично та захопливо відсвяткували черговий Хеллоуїн минулої неділі у Дніпрі. Кажуть,  місцеві рибалки навіть дар мови втратили,  побачивши, як   з ранкового туману під дим запалених кольорових фальшфеєрів випливали, стоячи на SUP-дошках,   кілька чаклунок у червоних плащах та гострокінцевих капелюхах.

Хто не знає, SUP-дошка – це плавзасіб для пересування водою стоячи. Фото такого незвичного святкування виклала на власній сторінці у соцмережі організаторка заходу спортсменка та екстремалка  Олена Любимова.

Олександр Максимов

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