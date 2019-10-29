Пливли відьми Дніпром

Несподівано, феєрично та захопливо відсвяткували черговий Хеллоуїн минулої неділі у Дніпрі. Кажуть, місцеві рибалки навіть дар мови втратили, побачивши, як з ранкового туману під дим запалених кольорових фальшфеєрів випливали, стоячи на SUP-дошках, кілька чаклунок у червоних плащах та гострокінцевих капелюхах.
Хто не знає, SUP-дошка – це плавзасіб для пересування водою стоячи. Фото такого незвичного святкування виклала на власній сторінці у соцмережі організаторка заходу спортсменка та екстремалка Олена Любимова.
Олександр Максимов