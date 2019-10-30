День відкритих дверей у військовій частині 3029 Національної гвардії України.

День відкритих дверей у військовій частині 3029 Національної гвардії України.

Захід відбудеться за адресою вул. Північне шосе, 113
 
На плацу військової частини пройде урочистий мітинг, нагородження та заохочення кращих гвардійців цінними подарунками.
Також буде представлена техніка та озброєння 9 полку оперативного призначення.
Після урочистостей у клубі частини відбудеться святковий концерт за участю військового оркестру та музичного гурту “3029”, творчих колективів Національної поліції та дитячої юнацької спортивної школи “Спас”.
 
На заході будуть присутні: керівники ЗОР та ЗОДА, міський голова, керівники обласних та районних адміністрацій, єпископ Запорізький та Мелітопольський Фотій, а також керівники інших силових структур.
 
Початок урочистей на плацу об 11:00. (Прибувайте, будь-ласка, раніше – о 10:30-10:45 на КПП)
Початок концерту у клубі о 12:00
Без рубрики