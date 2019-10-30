Депутати знехтували законом і не виконали рішення суду

На друге пленарне засідання 32-ї сесії Запорізької обласної ради сьомого скликання депутати зібралися у кількості 72 -х осіб ( із 84-х можливих). І навіть повідомлення про мінування будівлі Запорізької обласної ради не завадило їм розглянути близько 50 питань порядку денного. Зокрема, наші обранці продовжили контракти з керівниками комунальних закладів в сфері охорони здоров’я та спорту, припинили діяльність комунальної установи «Центр публічних закупівель» шляхом ліквідації.
Щодо останнього, варто зауважити, що ця установа була заснована у 2106 році, контракт з її директоркою Анжелою Дощенко було укладено ще 1 листопада 2016 року (дані вказані на сайті Запорізької обласної ради за посиланням: http://zor.gov.ua/komunalna-vlasnist/komunalna-ustanova-centr-publichnyh-zakupivel-zaporizkoyi-oblasnoyi-rady). За видами діяльності, закріпленими у статуті установи, передбачалося регулювання у сферах охорони здоров’я, освіти, культури та інших соціальних сферах, крім обов’язкового соціального страхування. Заснування її обумовлювалося необхідністю економити бюджетні кошти на закупівлях для комунальних підприємств і установ. Основним завданням центру було забезпечення більш сталої роботи закладів і установ, які надають соціальні послуги населенню області, запровадження нових механізмів економного та раціонального використання коштів шляхом оптимізації процедур державних закупівель.
На жаль, за весь період існування установи , а контракт пані Анжели припиняється 1 листопада 2019 року, жодного разу не було зроблено аналіз ефективності діяльності цієї структури. І навіть на нинішній сесії депутати не поцікавилися такою опцією. А просто ухвалили рішення про ліквідацію. Між тим, тільки за 2018 рік( згідно декларації, розміщеній за посиланням https://declarations.com.ua/declaration/nacp_6bbaab38-4330-4379-9dd4-0e15e974636f) пані Анжела отримала із обласного бюджету заробітної плати на суму 113 705 грн, або маже 9, 5 тисяч на місяць.
Про витрати на утримання цієї установи в цілому свідчать дані Проекту бюджету на 2019 – 2020 роки, оприлюдненому на сайті облради за посиланням
https://www.zoda.gov.ua › files › original,
Загалом, за даними Проекту бюджету на 2019 – 2020 роки по КУ «Центр публічних закупівель» Запорізької обласної ради передбачалося: подальше збільшення видатків у 2018 році 16,1 %, у 2019 році – 4,4 %.
Прогнозні показники на 2019 рік відповідно до проекту бюджету на 2018 рік по загальному фонду складають – 2112,66 тис. грн., що більше за показники 2018 року на 16,1 %, в тому числі на:
- заробітну плату з нарахуваннями – 1669,669 тис. грн. (35,5 %),
- енергоносії – 9,655 тис. грн. (7,2 %),
- інші видатки – 433,336 тис. грн.
Прогнозні показники на 2020 рік відповідно до проекту складають – 2206,454 тис. грн., що більше показників 2019 року на 4,4 % в тому числі на:
- заробітну плату з нарахуваннями – 1742,672 тис. грн. (4,3 %),
- енергоносії – 10,218 тис. грн. (6 %),
- інші видатки – 453,564 тис. грн. (4,7 %).
Тобто, недоцільні ( як тепер з’ясувалося, адже установу ліквідували!) витрати обласного бюджету на подібні речі у ТАКИХ(!) обсягах взагалі не проблема для наших обранців. Комусь було потрібно утворити такий «апендикс» для відмивання грошей, – утворили, потім потреба в ньому відпала(а імовірніше, зникла особа, якій це було потрібно), – ліквідували. Жодних проблем…
А от що стосується питання роздержавлення газети «Запорізька правда», тут депутати проявили себе – у порушення Закону за невеличким виключенням практично повним складом проігнорували рішення суду і вчергове «прокатили» проект рішення про реформування видання. І цей виклик можна було б списати на звичайну байдужість наших обранців, в першу чергу, по відношенню до своїх виборців, адже саме запоріжці, жителі нашої області, щороку попри всі потуги збити їх з пантелику, передплачуючи цю газету, прагнуть зберегти таке єдине в області українськомовне видання регіонального рівня із 103(!) річною історією(за іронією долі чергове засідання сесії облради відбулося напередодні святкової для «Запорізької правди» дати – 103-ої річниці з дня заснування, яку наш творчий колектив і наші пошановувачі відмічаємо 3 листопада), але сутність проблеми полягає значно глибше. Так і не відшкодовано борг за друк газети у 2017 році перед ТОВ «Видавничий будинок «Кераміст» у сумі натепер з урахуванням судових витрат на понад 500 тис грн., також з вини облради, яка не погодилась передати права на видання «Запорізька правда» трудовому колективу КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР, чим позбавила власне комунальне підприємство на час ведення судових процесів можливості заробляти кошти на утримання нереформованого з вини тої ж обласної ради підприємства (заробітні плати персоналу, податкові виплати, оплату комунальних послуг, тощо) нарощені борги також сягнули майже 500 тис грн і, з огляду на недалекоглядну позицію депутатів, продовжують нарощуватися. Також мова і про приміщення, яке на поточний момент закріплено за підприємством – дві кімнати у Будинку преси ( колись тут цілий поверх належав «Запорізькій правді», а нині тут розміщені здебільшого масажний салон, кабінет шугарінгу та інші аналогічні кабінети), які наразі намагаються відібрати у газети у порушення Закону про роздержавлення, яким зобов’язані передати його в оренду вже реформованому ЗМІ на пільгових умовах терміном від 15(!) років.
Тож, така ситуація по відношенню до «Запорізької правди», що склалась на нинішній сесії, прогнозує не тільки кримінальне провадження по відношенню до кожного з депутатів, які у порушення закону не виконали рішення суду, але й призведе, в результаті, до суттєвих бюджетних витрат на погашення заборгованості «Запорізької правди». Своїх читачів запевняємо, газету не здамо. Тримаймося разом, і, врешті, переможемо. Бо на нашій стороні правда.
Що ж до інших питань, депутати розглянули деякі звіти облдержадміністрації за 2018 рік. Намагалися проявити свою принципову позицію – дати належну оцінку роботі департаменту капітального будівництва ОДА (на думку депутатів, вона є незадовільною).
Не були ухвалені звіти облдержадміністрації щодо виконання Переліку заходів, спрямованих на охорону та раціональне використання природних ресурсів, які фінансуються за рахунок фондів охорони навколишнього природного середовища місцевих бюджетів у 2018 році, та щодо виконання у 2018 році Програми штучного розведення (відтворення) водних біоресурсів Запорізької області на 2017-2021 роки. Адже Молочний лиман залишається місцем екологічної катастрофи, а роботи з берегоукріплення та інші проекти, спрямовані на покращення екологічної обстановки в регіоні, не відповідають реальним потребам жителів області, – констатували депутати.
Також вони направили ряд звернень до Верховної Ради України, Кабінету міністрів України та інших інстанцій щодо вирішення соціально важливих питань про нестачу коштів на придбання препаратів інсуліну, а також на забезпечення хворих на ниркову недостатність ресурсами для проходження процедури гемодіалізу. Але жодним чином ані обговорили, ані, відповідно, не направили свого звернення з позицією про «формулу Шнайнмайєра», що від них вимагали активісти, які раз у раз збираються під стінами адмінбудинку на Майдані Героїв. Також вони фактично проігнорували звернення працівників Запорізького дитячого будинку «Сонечко» щодо виділення коштів на паліативну допомогу безнадійно хворим діткам, позбавленим батьківської опіки, які перебувають у цьому закладі.
З усього цього доволі цинічно виглядає коментар голови обласної ради Григорія Самардака, розповсюджений прес-службою облради:
«- Депутати облради демонструють принципову позицію в актуальних питаннях. Сьогодні вони довели свою готовність конструктивно працювати і голосувати. При цьому ми виразно бачимо запит всіх депутатських фракцій на відповідальне ставлення до роботи і до звітів департаментів обласної держадміністрації. Сподіваюсь, нова виконавча влада прислухається до депутатського корпусу, і ми будемо працювати в діалозі, – зазначив голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак».До речі, сам пан Самардак також не виконав рішення суду з птання роздержавлення газети «Запорізька правда».
Цього ж дня депутати оперативно провели й пленарне засідання 33-ї позачергової сесії Запорізької обласної ради сьомого скликання. На думку його учасників, це засідання перевищило рекорди за тривалістю і результативністю: впродовж півгодини депутати затвердили 100% винесених до розгляду проєктів рішень.
Перш за все, депутати забезпечили фінансуванням у розмірі 10 млн грн комунальне підприємство «Облводоканал» – за рахунок цих коштів буде погашено заборгованість із заробітної плати працівникам підприємства, які забезпечують якісною питною водою більше 250 тис мешканців Запорізької області. Крім того, затверджено стратегію розвитку КП «Облводоканал».
Також було ухвалене важливе для всіх мешканців смт Новомиколаївка рішення: з 1 грудня комунальне підприємство «Облводоканал» буде постачати туди воду.
Також на 33-ї позачергової сесії виділені кошти на закупівлю санітарних автомобілів для ФАПів, розташованих на території області. В рамках коригування обласного бюджету 2019 року, 3 млн грн виділено на придбання апарату УЗД для обласного онкологічного центру, 5,5 млн грн. – на продовження будівництва корпусу для нового лінійного прискорювача. Крім того, виділені кошти для перезарядки гама-терапевтичного апарату РОКУС Мелітопольського онкологічного диспансеру.
Наталя Зворигіна