Національна розмова про журналістику На авторитетному медійному форумі дали раду проблемі роздержавлення «Запорізької правди»

National Media Talk ( Національна розмова про журналістику) за підтримки проекту USAID «Медійна програма в Україні», що реалізується міжнародною організацією Internews, втретє зібрала у столиці провідних медійників національного і регіонального рівнів. Говорили про наболіле – стосунки ЗМІ із владою, розвиток та захист інформаційного простору, механізми регулювання медіа, дотримування журналістських стандартів, пропаганду та фейки. Професійна і актуальна розмова про владу, медіа та суспільство спонукала представників медійної професійної спільноти до певних, часом відверто спірних, але, разом з тим, дуже актуальних на поточний момент висновків.
Захід відкрили Сюзан Фріц, директорка регіональної місії Агентства США з міжнародного розвитку в Україні і Білорусі, та Джиліан МакКормак, директорка Медійної програми Internews в Україні, які закликали представників медіа аналізувати інформацію та не бомбардувати публіку джинсою з прихованими політичними мотивами.
Ключовий спікер дискусії – Роман Сущенко, власкор УНІА Укрінформ, який нещодавно повернувся із кремлівського полону, зазначив: «Треба виховувати у собі здатність аналізувати інформацію та критично мислити, розуміти приховані інтереси тих, хто намагається на нас впливати».
Він, зокрема, акцентував увагу на тому, що часом у стосунках із суспільством влада, використовуючи медіа, вдається до маніпуляцій з метою відвернути увагу широкої громадськості від певного явища, підмінити його сутність, використовує спекуляцію цінностями у медіа-просторі, застосовує фейкові технології, в тому числі й постправду, що базується не на фактах, а на людських емоціях. І таким чином відволікає увагу від актуальних проблем сьогодення.
Він закликав колег-журналістів не бути «корисними ідіотами» – не розганяти подібні інформаційні хвилі як тренд, не підміняти логічне мислення на емоційну дію, не створювати умов для посилення інформаційного хаосу, не ставати інструментами зливу різноманітних фейків. А вдаватися самими і закликати свої аудиторії до критичного мислення. На думку Романа Сущенка, найкраща протидія таким негативним явищам – це дотримання професійних інформаційних стандартів, Кодексу журналіста ( Етичний кодекс українського журналіста, – авт.)
Щодо добрих новин, за словами пана Романа, потенціал громадянського протистояння різним засобам маніпуляцій нарощується. І в цьому процесі величезна роль належить саме відповідальним журналістам, серед яких є справжні лідери думок, і суспільство до них дослухається.
В ході панельних дискусій, які відбулися у рамках заходу, журналісти обговорили чимало важливих для подальшого успішного розвитку медійної сфери в Україні проблем і щодо більшості з них визначили підходи до їх вирішення. Зокрема, йшлося і про те, чи вигідні владі сильні незалежні медіа, і чи виконують медіа роль наглядачів від суспільства за владою, чи є в них для цього все необхідне та чи дійсно суспільство цього потребує. Про найболючіші теми відносин влади та медіа дискутували відверто та безкомпромісно.
«Фактично, і влада, і медіа, повинні працювати для суспільства. Хто краще працює – це питання. Медіа мають бути четвертою владою і ставити багато критичних запитань владі, щоб тримати її в тонусі», – таку думку висловив Тарас Шевченко, представник Центру демократії та верховенства права CEDEM
Особливу зацікавленість учасників заходу привернула дискусія щодо стратегії розвитку та захисту інформаційного простору. Всіх непокоїло, чи з’явиться вона та якою буде за нової влади? Запекло дискутували, зокрема, з питань, хто повинен бути головним у визначенні інформаційної стратегії, і яку проблему вона повинна вирішити? На думку Микити Потураєва, народного депутата, члена Комітету гуманітарної та інформаційної політики ВРУ, повинно бути дві стратегії: окремо розвитку і окремо захисту українського інформаційного простору. І створювати її повинні і медіа, і влада, і суспільство.
Говорили і про перспективи розвитку механізмів професійного регулювання журналістів та корпоративного регулювання медіа.
У напруженій, щільній та інформаційно насиченій роботі такого авторитетного форуму знайшлося місце і для аналізу кейсу «Запорізької правди» у стосунках видання із місцевою обласною владою. Нагадаємо, що Третій апеляційний суд міста Дніпро зобов’язав обласну раду виконати Закон України про реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ у повному обсязі, а Верховний Суд України відхилив касаційну скаргу Запорізької облдержадміністрації і спонукав депутатів обласної ради ухвалити відповідне рішення. На жаль, депутати, навіть з другої спроби, на другому пленарному засіданні 32-ої сесії обласної ради не виконали рішення суду. Учасники дискусії відмітили, що проблема «Запорізької правди» – не окреме явище на теренах України. На жаль, вона системна. Втім, у кожному окремому випадку вирішення таких проблем потребує конкретних інструментів.
Підбиваючи риску обговоренню цієї теми, Уляна Фещук, членкиня Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, наголосила на необхідності вирішувати такі питання у правовому полі, а в конкретному випадку – повідомити правоохоронців про вчинення злочину – невиконання рішення суду.
На завершення форуму його учасників ознайомили із дослідженням Балтійського центру розвитку медіа, в Україні, яке підтвердило, що в Україні все ж є незалежні медіа. І це чудова новина, чи не так? Про те, як створити популярне і незаангажоване видання та задовольнити інформаційні потреби у маленькому містечку, розказали представники тих самих незалежних медіа – Сергій Колесніков з проекту « ШоТам?» та Валерій Гармаш із «6262.com.ua – Сайт міста Слов’янська».
Отримавши посилання на успішний досвід колег і підтримку національної медіаспільноти «Запорізька правда», послуговуючись зазначеними тут професійними стандартами, продовжить свою боротьбу за гідне місце у інформаційному просторі Запорізького краю. Бо цього вимагає від нас час і наша аудиторія.
Валерія Юстинюк