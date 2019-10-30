Понад сто мільйонів гривень – від власників запорізької нерухомості

До місцевих бюджетів Запорізької області за дев’ять місяців надійшло 101,4 мільйона гривень податку на нерухоме майно, що майже на 19 мільйонів або на 23 відсотки більше минулорічної суми. Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський.
Зокрема, власники нерухомості у м. Запоріжжя сплатили 33,2 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольському та Веселівському районах – 18,6 мільйона, Якимівському та Приазовському районах – 11,8 мільйона, Вільнянському, Запорізькому і Новомиколаївському районах – 10,5 мільйона, м. Бердянськ, Бердянському та Приморському районах – 9,8 мільйона, Оріхівському та Гуляйпільському районах – 4,5 мільйона, Василівському та Михайлівському районах – 4,3 мільйона тощо.
Цього року у м. Запоріжжі та області нараховується більше 31 тисячі платників податку на нерухомість, серед яких – 26978 фізичних та 4032 юридичні особи.
Нагадаємо, податок надходить до бюджетів громад і сплачується за площу, яка перевищує 60 квадратних метрів для квартир, 120 квадратних метрів – для будинків і 180 квадратних метрів – для різних типів нерухомості. Водночас місцеві ради самостійно встановлюють ставки і пільги з податку.
Головне управління ДПС у Запорізькій області