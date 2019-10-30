Соціальна робота − це мистецтво налагоджувати зв’язки між людьми.

День працівника соціальної сфери − професійне свято, яке по праву належить тим, хто виконує важливі суспільні задачі, створює добро не тільки зі службового обов’язку, а й за велінням совісті та покликом душі.
У першу неділю листопада в Україні, згідно з Указом Президента України від 13 квітня 1999 року № 374/99 відзначають День працівника соціальної сфери.
Начасі соціальний захист, турбота про людей є головним змістом діяльності працівників соціальної сфери. Вони вчасно подають руку допомоги тим, хто цього потребує, дарують людям надію на краще, постійно виявляють доброту і милосердя.
Тож, Запорізька обласна служба зайнятості щиро вітає колег та всіх, хто обрав таку потрібну та благородну діяльність – служіння людям!
Ваша сумлінна праця є запорукою того, що велика кількість українців, котрі потребують уваги і підтримки з боку держави, відчуває себе захищеною.
Творчої вдачі вам, успіхів у праці на благо людей та справжнього щастя у житті. З Днем працівників соціальної сфери!
Додатково: Служба зайнятості: 28 років на ринку праці
За роки існування Запорізької обласної служби зайнятості отримали соціальні послуги більше ніж 2,4 млн. громадян, з них:
Ø працевлаштовані – 870,4 тис. осіб в т.ч.:
– з наданням дотації роботодавцю – 16,6 тис. громадян
– шляхом компенсації єдиного внеску роботодавцям – 4,0 тис. осіб;
– шляхом надання одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності – 16,4 тис. громадян;
Øпройшли професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації – 179,8 тис. громадян; Для підвищення конкурентоспроможності на ринку праці ваучер на навчання та підвищення кваліфікації отримали 1,7 тис. громадян віком від 45 років
Ø взяли участь у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру – 280,2 тис. громадян.