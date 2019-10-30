Запоріжжя: під час пожежі вогнеборці врятували 56-річного чоловіка, а 77-річний чоловік внаслідок займання загинув

28 жовтня о 20:50 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в парку Енергетиків Дніпровського району міста.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що у покинутій будівлі горить сміття на загальній площі 25 кв.м.
Під час гасіння пожежі бійці ДСНС врятували 56-річного чоловіка. Після огляду лікарями швидкої він від госпіталізації відмовився.
О 21:10 вогнеборці локалізували загоряння, а о 21:24 – повністю ліквідували.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
28 жовтня о 20:35 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території гаражного кооперативу по вул. Хакаській Дніпровського району міста.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить будівля охорони на загальній площі 60 кв.м.
Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили тіло чоловіка без ознак життя. Ним виявився 77-річний охоронець.
О 20:51 рятувальники локалізували загоряння, а о 21:25 – повністю ліквідували, провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Ймовірно причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалося 2 одиниці техніки та 6 чоловік особового складу.