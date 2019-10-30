Запорізькі власники елітних авто спрямували до місцевих бюджетів 5,4 мільйона

У січні-вересні цього року надходження транспортного податку до місцевих бюджетів Запорізької області склали 5,4 мільйона.
Як поінформував в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, із загальної суми 3,4 мільйона гривень забезпечили платники-юридичні особи, два мільйони перерахували до бюджетів громад фізичні особи.
Зокрема, автовласники м. Запоріжжя сплатили 2 мільйони 735 тисяч, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 462 тисячі, Вільнянського, Запорізького та Новомиколаївського районів – 446 тисяч, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 412 тисяч, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 340 тисяч тощо.
Усього на території регіону зареєстровано понад 330 автівок, які оподатковуються за ставкою 25 тисяч гривень на рік. Із них 158 VIP-авто належать СГД-юридичним особам, 174 – фізособам.
Перелік легкових транспортних засобів, за які необхідно сплачувати податок, розміщено на сайтах ДПС та Мінекономрозвитку:
http://tax.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/pereliki-/334862.html,
http://www.me.gov.ua/Vehicles/CalculatePrice?lang=uk-UA.
Головне управління ДПС у Запорізькій області