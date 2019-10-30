Запорізький академічний ліцей № 23 відсвяткував свіє 50-річчя

25 жовтня Запорізький академічний ліцей № 23 відзначив 50-літній ювілей. Святкування відбулося у Палаці культури “Авто ЗАЗ”, куди запросили всіх друзів та колишніх працівників закладу.
Захід тривав близько двох години. Перед присутніми виступили ансамбль акробатичного рок-н-ролу «Діксі», клуб спортивного танцю «Рондо», вихованці музичної школи № 8 та багато інших артистів. Також не залишилися поза увагою таланти ліцею: багато учнів продемонстрували свої вміння у гімнастиці та танцях. А ведучими були випускники минулих років: Микола Ніколенко, Катерина Нестерова, Владислав Гапула, Олеся Кузьменко, Борис Цивірко, Катерина Цоколова, Валерія Єфіменко, Олексій Березін.
Відвідали свято і привітали ліцей зі знаменною датою Іванова В. В. – головний спеціаліст територіального відділу освіти Комунарського району, Каніловська І. Г. – головний економіст територіального відділу освіти Комунарського району, Пустоваров А. І. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Запорізької міської ради, Кузьмін О. С. – голова районної адміністрації Запорізької міської ради по Комунарському району, Вітковська Н. В. – заступник директора департаменту-начальника Управління з питань розвитку освіти департаменту освіти і науки Запорізької міської ради і багато інших.
Пролунало багато теплих і щирих слів, було подаровано багато квітів, грамот і подарунків.
Валерія Єфименко