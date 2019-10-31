Держгеокадастр у Запорізькій області закликає протидіяти рейдерству

З метою виконання Указу Президента України від 22.07.2019 року № 542/2019 «Про заходи щодо протидії рейдерству», забезпечення належного захисту державою суб’єктів права власності та господарювання, ефективної протидії протиправному позбавленню власників їх прав, Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області звертає увагу органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та пересічних громадян області на необхідність внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки, право власності (користування) на які виникло до 2004 року та посвідчене відповідними державними актами та договорами оренди.
Понад двадцять років в Україні вся інформація про земельні ділянки містилася в паперовому вигляді. При впровадженні з 01.01.2013 електронного Державного земельного кадастру було виявлено багато помилок та розбіжностей, адже відповідно до діючих на той час нормативно – правових актів, координати поворотних точок меж земельних ділянок визначались в умовній системі координат, їх прив’язка здійснювалась до твердих точок на місцевості, наприклад, дороги, ярів, будинків, тощо.
З 01.01.2013 ведення Державного земельного кадастру здійснюється в єдиній державній системі координат, відомості про всі земельні ділянки акумулюються в одному місці, проведення топографо-геодезичних робіт є обов’язковою умовою для державної реєстрації земельної ділянки у Державному земельному кадастрі та присвоєння їй унікального кадастрового номера. Саме за допомогою цього кадастрового номера на Публічній кадастровій можна легко віднайти конкретну земельну ділянку, що підтверджує внесення даних про неї до Державного земельного кадастру.
На сьогодні, державні кадастрові реєстратори Запорізької області здійснюють заходи щодо приведення у відповідність відомостей про земельні ділянки у Державному земельному кадастрі, але, нажаль, доволі велика кількість земельних ділянок, правовстановлюючі документи по яких видано до 2004 року, відсутні в Державному земельному кадастрі. І тут без допомоги землевласників та землекористувачів не обійтись, оскільки без їх участі зареєструвати земельну ділянку в Державному земельному кадастрі не можливо!
До речі, останні самі мають бути зацікавлені в наявності відомостей про земельні ділянки у Державному земельному кадастрі та в їх коректності. Адже без цього, вчинення будь – яких цивільно – правових угод із землею – не можливе.
Тому, якщо у власника чи землекористувача (орендаря) земельної ділянки наявний правовстановлюючий документ на землю старого зразку без присвоєння земельній ділянці кадастрового номеру, йому слід звернутися до землевпорядної організації-розробника документації із землеустрою та замовити виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
Подання документації із землеустрою до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, для внесення відомостей до Державного земельного кадастру від імені замовника документації здійснюється її розробником, якщо інше не встановлено договором.
В разі виникнення будь-яких запитань, пропонуємо звернутися до територіальних структурних підрозділів Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області.
Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області