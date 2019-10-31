ЄС допоміг відкрити ЦНАП у Комишувасі

30 жовтня 2019 року в смт Комишуваха Запорізької області відкрили новий Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП). Створений за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» ЦНАП надаватиме 13 тисячам мешканців Комишуваської селищної об’єднаної територіальної громади 89 видів адміністративних послуг, серед яких реєстрація місця проживання, нотаріальні послуги, соціальні та пенсійні послуги, земельні послуги, послуги з реєстрації бізнесу та нерухомості.
Крістіан Даніельсон, Генеральний Директор Директорату Європейської Комісії з питань сусідства та переговорів щодо розширення ЄС, зазначив під час церемонії відкриття: «Новий Центр надання адміністративних послуг у Комишувасі принесе тисячам громадян численні вигоди, зокрема швидкі, якісні та доступні для всіх адміністративні послуги. Мені приємно бачити, що реформа децентралізації, одна з головних реформ в Україні, продовжує приносити результати людям завдяки тісній співпраці між Програмою «U-LEAD з Європою», яку фінансує ЄС, та українськими об’єднаними територіальними громадами».
Громада самостійно реконструювала приміщення для ЦНАП, виділивши з місцевого бюджету 1,4 мільйони гривень. Програма «U-LEAD з Європою, яку підтримують ЄС та його країни-члени Данія, Естонія, Німеччина, Польща та Швеція, профінансувала створення 10 робочих місць, включно з одним віддаленим робочим місцем в селищі Новотавричеське, та забезпечила всі робочі місця меблями та сучасним ІТ-обладнанням.
Усі співробітники центру пройшли п’ятимодульну навчальну програму з підвищення кваліфікації, розроблену українськими та шведськими експертами. Програма включала тренінги з ділової етики, гендерної рівності, ролі органів місцевого самоврядування в наданні адміністративних послуг та інших тем.
Найближчим часом співробітники центру отримають доступ до сучасного програмного комплексу для автоматизації роботи ЦНАП – «Вулик», який розробив проєкт EGOV4UKRAINE в межах «U-LEAD з Європою», а також пройдуть навчання по роботі з ним.
«Завдяки синергії зусиль європейських партнерів, Уряду та влади на місцях ми досягаємо таких чудових результатів реформи децентралізації. Відкриття ЦНАП – одне з найважливіших досягнень об’єднаної громади, завдяки якому мешканці отримують якісний сервіс поряд з домом. Від того, наскільки ефективно будуть організовані ці послуги, залежить ставлення мешканців і до керівництва громади, і до влади в цілому. Я радий, що у Комишуваській громаді це розуміють, і новий Центр тому прекрасний приклад», – привітав жителів громади В’ячеслав Негода, заступник Міністра розвитку громад та територій України.
«Вражає те, як люди з різних регіонів України та Європи проводять одну з найважливіших реформ у цій країні – реформу децентралізації. І я пишаюся тим, що Швеція є частиною цих змін. Ми раді поділитися нашим досвідом, знаннями та бачити розвиток сильніших та впевненіших українських громад, які роблять адміністративні послуги ближчими та доступнішими для кожного громадянина через такі центри надання адміністративних послуг», – підкреслила під час церемонії відкриття Сесілія Круна, Керівник відділу сприяння реформам Посольства Швеції в Україні.
«Я вдячний експертам U-LEAD та всім, хто доклав зусиль для створення цього центру. Завдяки новому ЦНАП якісні адміністративні послуги стануть набагато доступнішими для мешканців Комишуваської громади. Я впевнений, що ми досягнемо чудового результату та зможемо ділитися досвідом створення ЦНАП з іншими громадами», – зазначив Комишуваський селищний голова Юрій Карапетян.
У церемонії відкриття ЦНАП у Комишувасі взяли участь представники Європейської Комісії, Представництва ЄС в Україні, Шведського агентства з питань міжнародного розвитку (Sida), Запорізької обласної державної адміністрації, Міністерства розвитку громад та територій України, Посольства Швеції в Україні.