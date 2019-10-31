ІІІ Форум «AgroPro»: сила в кооперації

31 жовтня у ВЦ «Козак-Палац» відбудеться ІІІ спеціалізований аграрний форум «AgroPro». Захід відбувається в рамках #ЄвропейськийТижденьПідприємництва. Організатор: Центр інформаційної підтримки бізнесу м. Запоріжжя, оснований на базі Запорізької торгово-промислової палати, за підтримки ЄБРР в рамках ініціативи «EU4Business» Європейського Союзу.
«Сила в кооперації» – основна тема заходу. До участі запрошені власники та топ-менеджери малих і середніх підприємств агросектору, сфери виробництва і переробки, торгівлі, послуг та інших галузей економіки.
«Сільськогосподарська кооперація може стати основою для розвитку малого бізнесу та підприємництва у селах, а значить — створити умови для процвітання сільських громад та реформування аграрного сектору», – наголошують організатори заходу.
Сучасні тенденції створення кооперативів, фінансові інструменти, смарт-технології, – у виступах авторитетних експертів, «кейсах» компаній, що вже успішно застосовують переваги кооперації на практиці.
У числі спікерів – Олег Юхновський, голова комітету підприємців АПК при Торгово-промисловй палаті України зазначає:
«Відродження кооперативного руху – складний і тривалий процес. Приємно відзначити, що Запорізький регіон уже має успішні практичні приклади кооперації, що будуть представлені на форумі.
В цілому, розвиток кооперації в Україні має величезний потенціал, що може і має забезпечити якісні зміни у сільському господарстві, суттєво підвищити конкурентоспроможність української продукції на внутрішньому та зовнішніх ринках, сприяти розвитку малого та середнього аграрного бізнесу.
Селяни, фермери мають навчитися працювати разом та довіряти один одному. І наше першочергове завдання, громадських організацій, представників влади, міжнародних партнерів та проектів – сприяти цьому процесу, від вдосконалення законодавства – до надання практичної допомоги та підтримки».
Національний менеджер Проекту ІТС в Україні «Сприяння виходу малих і середніх підприємств плодоовочевого сектору на зовнішні ринки та включення їх у ланцюжки доданої вартості» Альона Коломойцева говоритиме на форумі про особливості і переваги участі МСП плодоовочевого сектору у міжнародних виставкових заходах, про те, як кооперація допомагає українським виробникам конкурувати на зовнішніх ринках.
Власним досвідом ділитимуться підприємці, які вже побували на міжнародних виставках разом із Проектом ІТС. Це представники компній ФОП «Ольшанський», ФГ «Деметралєкс», ТОВ «Агро-поставка».
1 листопада учасники форуму завітають до компанії «СПП «Лана», де познайомляться з практичними прикладами застосування сільськогосподарської кооперації.
Для участі у форумі необхідно заповнити онлайн-заявку за посиланням (https://form.jotformeu.com/92903239008355.
Детальна інформація за тел. (061) 233-11-72, e-mail: oso@cci.zp.ua
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Довідково
Минулорічний форум «AgroPro» консолідував агровиробників для впровадження глибокої переробки продукції тваринництва та рослинництва. Більше десяти спікерів розповідали про можливості виходу малих і середніх агропідприємств на зовнішні ринки та включення їх у ланцюги доданої вартості, а також – інструменти державної підтримки, проєкти міжнародної технічної допомоги.