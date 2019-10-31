Податкові борги запорізьких платників скоротилися на 121 мільйон

За три квартали цього року податкова заборгованість у Запорізькій області зменшилась на 121 мільйон. Зокрема, до державного бюджету надійшло понад 67 мільйонів, до місцевих скарбниць – майже 54 мільйони.
У результаті заходів, що вживалися відповідно до вимог Податкового кодексу України, значні суми надійшли від продажу майна, яке знаходилось у податковій заставі – майже 11 мільйонів. З рахунків боржників стягнуто платіжними вимогами та вилучено коштів на суму 6,3 мільйона, від реалізації дебіторської заборгованості до бюджету спрямовано 1 мільйон, від підприємств, які знаходяться в процедурах банкрутства, скарбниці отримали 5,6 мільйона, за рахунок розстрочення податкового боргу – 2,7 мільйона.
З початку року списано безнадійний податковий борг у сумі 495 мільйонів, 445 мільйонів з яких – у зв’язку з ліквідацією боржників-банкрутів.
До судових органів направлено 127 позовів про стягнення недоїмки на суму 644 мільйони. На даний час суди задовольнили 40 з них на суму 146,3 мільйона.
Станом на 1 жовтня заборгованість з ЄСВ у регіоні склала 520 мільйонів гривень. Упродовж січня-вересня погашено 91,4 мільйона, у тому числі, через органи державної виконавчої служби – 26,4 мільйона.
Нагадуємо, інформація щодо платників, які мають податкові борги, розміщена на вебпорталі ДПС України: https://tax.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/pereliki-/296361.html.
Головне управління ДПС у Запорізькій області