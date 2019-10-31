ЗНУ запрошує вболівальників на гру між жіночими волейбольними командами “Орбіта-ЗНУ-ОДЮСШ” – “Волинь-Університет-ОДЮСШ”

Дата: 1 листопада
Час: 17.00
Дата: 2 листопада
Час: 11.00
Місце: спортивно-оздоровчий комплекс ЗНУ
У ЗНУ в рамках чемпіонату України з волейболу відбудется гра між командами “Орбіта-ЗНУ-ОДЮСШ” – “Волинь-Університет-ОДЮСШ”.
Приходьте й підтримайте своїх спортсменок!
Приєднуйтеся до події:
https://www.facebook.com/events/2410637789166799/
Скоріш збирай своїх друзів!
Ми знаємо як ви можете провести вечір цієї п‘ятниці:smirk:
Гра, яку чекали всі!
Справжня боротьба серед жіночих команди суперліги з волейболу!
Наші яскраві дівчата «ОРБІТА-ЗНУ-ОДЮСШ», які посідають 2 місце по Україні, змагатимуться із командою «ВОЛИНЬ-УНІВЕРСИТЕТ-ОДЮСШ» м.Луцьк
Ти ну ніяк не можеш проґавити 4-й тур Всеукраїнського чемпіонату
Давай підтримаємо дівчат разом
#зну #znu_official
https://www.facebook.com/events/2410637789166799/
Позначайте себе на події! Будьте ближче до найкращих!