ЗНУ запрошує вболівальників на гру між жіночими волейбольними командами “Орбіта-ЗНУ-ОДЮСШ” – “Волинь-Університет-ОДЮСШ”

ЗНУ запрошує вболівальників на гру між жіночими волейбольними командами “Орбіта-ЗНУ-ОДЮСШ” – “Волинь-Університет-ОДЮСШ”

Дата: 1 листопада

Час: 17.00

Дата: 2 листопада

Час: 11.00

Місце: спортивно-оздоровчий комплекс ЗНУ

 

У ЗНУ в рамках чемпіонату України з волейболу відбудется гра між командами “Орбіта-ЗНУ-ОДЮСШ” – “Волинь-Університет-ОДЮСШ”.

Приходьте й підтримайте своїх спортсменок!

Приєднуйтеся до події:

https://www.facebook.com/events/2410637789166799/

 

​​Скоріш збирай своїх друзів!

Ми знаємо як ви можете провести вечір цієї п‘ятниці:smirk:

Гра, яку чекали всі!

Справжня боротьба серед жіночих команди суперліги з волейболу!

Наші яскраві дівчата «ОРБІТА-ЗНУ-ОДЮСШ», які посідають 2 місце по Україні, змагатимуться із командою «ВОЛИНЬ-УНІВЕРСИТЕТ-ОДЮСШ» м.Луцьк

Ти ну ніяк не можеш проґавити 4-й тур Всеукраїнського чемпіонату

Давай підтримаємо дівчат разом

#зну #znu_official

https://www.facebook.com/events/2410637789166799/

Позначайте себе на події! Будьте ближче до найкращих!

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