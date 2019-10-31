Зустрічайте свіжий випуск Правди ЗП від 31.10.19

Друзі! У четвер, 31 жовтня, виходить у світ черговий впуск Запорізької обласної газети «Правда ЗП» громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Нова газета виходить тимчасово на період, поки трудовому колективу КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати рішення Третього апеляційного адміністративного суду (м.Дніпро) про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда».
Нинішній наш випуск виходить в світ напередодні Міжнародного дня протидії безкарності злочинів проти журналістів (відзначаємо 2 листопада) та 102-ої річниці з дня заснування газети «Запорізька правда» (святкуємо 3 листопада). Тож природньо, що низка публікацій у нашій газеті присвячена саме цим темам. Пропонуємо вам висновки авторитетного форуму «Національна розмова про медіа». А із інтерв’ю головної редакторки газети Наталії Зворигіної дізнайтеся, як творчий колектив редакції протистоїть спробам влади знищити видання і попри складні обставини розвиває газету.
А у свіжому випуску ми інформуватимемо своїх читачів про таке.
Аграрний сектор – наріжний камінь вітчизняної економіки. Чого чекають від нової влади наші аграрії? Про це йдеться у рубриці «На своїй землі».
Піднімаємо й важливі соціально-економічні проблеми.
У рубриці «Соціальний ракурс» поговоримо про верифікацію державних виплат – комплекс заходів зі збору та перевірки достовірності інформації, що визначена законодавством для призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат і впливає на визначення права на отримання та розмір таких виплат, а також виявлення невідповідності даних у автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних суб’єктів надання інформації. Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроект «Про верифікацію та моніторинг державних виплат».
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
Невдовзі 31 жовтня. Що святкуватимемо – Хеллоувін чи День усіх святих? Щоб у цьому розібратись, поговоріть із єпископом Яном Собілом із парафії св. Кирила та Мефодія Харківсько-Запорізької дієцезії Римо-Католицької Церкви. Інтерв’ю з ним читайте у свіжому випуску нашої газети
Пропонуємо замислитися і над питанням:
навіщо нам берегти чоловіків? Напевне тому, що всі вони – великі діти? Роздуми над цим питанням нашої журналістки Віталіни Московцевої з нагоди Дня захисту чоловіків від насильницьких дій жінок(22 жовтня) читайте у нашій газеті. Принаймні, здивуєтесь!
А у традиційній рубриці «Дивина тижня» ми здивуємо своїх читачів розповіддю про … містичну подію на Дніпрі.
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, найповніша тижнева програма телебачення із супутниковими каналами, безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Правди ЗП» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 099-079-28-46.