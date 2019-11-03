Як платнику повернути помилково або надміру сплачені податки? Міністерство фінансів затвердило новий порядок

З 01.11.2019 вступає в дію новий Порядок взаємодії Державної фіскальної служби України, її територіальних органів, Державної казначейської служби України, її територіальних органів, місцевих фінансових органів у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені.
На підставі наказу МФУ від 11.02.2019 №60 “Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії Державної фіскальної служби України, її територіальних органів, Державної казначейської служби України, її територіальних органів, місцевих фінансових органів у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені”, платник у заяві обов’язково зазначає:
- назву помилково та/або надміру сплаченого податку, збору, платежу;
- його суму;
- дату сплати;
- реквізити з платіжного документа, за якими кошти перераховано до бюджету (код класифікації доходів бюджету, бюджетний рахунок, на який перераховано кошти, код ЄДРПОУ територіального органу Казначейства, на ім’я якого відкрито рахунок, та МФО Казначейства);
- напрям(и) перерахування помилково та/або надміру сплачених коштів, що повертаються.
Додатково до заяви платник може подати:
- копію платіжного документа, на виконання якого помилково та/або надміру сплачений платіж перераховано до бюджету.
З 01.11.2019 платники податків можуть подавати заяви про повернення у приватній частині Електронного кабінету через “Єдине вікно подання електронної звітності”.