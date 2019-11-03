Ринок праці Запорізької області

Станом на 01 листопада 2019 року чисельність безробітних громадян по області становила 14,5 тис. осіб, з них 10,5 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 01 листопада 2019 року – 3057 одиниць (у м. Запоріжжі – 1648 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 5 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 2 безробітних).
У жовтні 2019 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 193 громадянина. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштований 71 безробітний, який перебував на обліку.
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ