Щомісяця запоріжці отримують у податковій понад 3,5 тисячі електронних ключів

У січні-жовтні податкова служба Запорізької області видала представникам бізнесу і громадянам 35,6 тисячі кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів. Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, з початку року клієнтами пунктів обслуговування стали 13,5 тисячі платників.
Руслан Рачинський зазначив, що кожного місяця за електронними довірчими послугами до запорізьких податківців звертаються щонайменше 1,3 тисячі відвідувачів, які отримують понад 3,5 тисячі електронних ключів.
За допомогою кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів запоріжці можуть отримувати онлайн послуги від держави. Зокрема, у приватній частині Електронного кабінету платника, вхід до якого здійснюється за допомогою електронних ключів, реалізовані десятки сервісів – від отримання довідки про доходи і листування з ДПС – до ведення звітності і користування реєстрами. Крім того, в Електронному кабінеті запроваджено Експериментальний проект РРО, що надає можливість протестувати систему експлуатації новітніх моделей касової техніки, а також інші послуги.
Нагадуємо, платники можуть самостійно формувати сертифікати. Докладніше – за посиланням: https://acskidd.gov.ua/manage-certificates.
Головне управління ДПС у Запорізькій області