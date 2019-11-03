За 9 місяців спеціалізовані лікарні Запорізької області витратили понад 5 млн грн

Про це повідомляють у БО «Мережа 100% життя» м. Харків. Аналітики дослідили закупівлі лікарень, які відповідають за лікування інфекційних хвороб, таких як туберкульоз, ВІЛ, гепатити. У фокус потрапило 5 закладів охорони здоров’я Запорізької області.
Серед них:
- КУ “Обласна інфекційна клінічна лікарня” ЗОР;
- КУ “Спеціалізоване територіальне медичне об`єднання “Фтизіатрія”;
- КУ “ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ КЛІНІЧНИЙ ДИСПАНСЕР” ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ;
- КУ “Мелітопольський протитуберкульозний диспансер” Запорізької обласної ради;
- КУ “Бердянський протитуберкульозний диспансер Запорізької обласної ради”.
Найбільше договорів уклала Обласна інфекційна клінічна лікарня на майже 3 млн грн. Найменше Мелітопольський протитуберкульозний диспансер.
В інших закладах охорони здоров’я країни:
До дослідження потрапили закупівлі через систему Prozorro 49-ти медзакладів з 20-ти регіонів України. У фокусі опинилися перші 9 місяців 2019 року. За цей час оголосили 13 тис. закупівель, з яких 11 тис. успішні, їх очікувана вартість 1,6 млрд грн. Завдяки конкурентним процедурам зекономлено близько 76 млн грн.
Аналіз показав, що найбільше закупівель направлені на продукти харчування, на них планували витратити 151 млн грн, з яких заощадили 16 млн. На медичне обладнання фармацевтичну продукцію та засоби гігієни 193 млн, заощадили 10 млн.
Лікарні закуповують необхідне через відкриті торги, допороги, переговорну процедуру або звіт про договір. За 9 місяців 2019 року найпопулярніша процедура – відкриті торги, що сприяє економії.
Довідково: Матеріал створений ГО «Інститут аналітики та адвокації»у рамках проекту «Стійкі рішення надання допомоги ВІЛ-інфікованим на базі спільнот», за підтримки Французької міжнародної експертизи Ініціативи 5% (Expertise France 5% Initiative).