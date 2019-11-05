Бліц-опитування: Чи до вподоби вам різноманітні шоу? Які саме і чому?

Інга, косметолог:
-Так, мені подобається дивитися яскраві виступи, часто ходжу на естрадні концерти, мені подобається всплеск енергії який я відчуваю там. А ще відучувати як глядачі що поруч теж радіють разом зі мною і відчувають те саме що і я.
Катерина, приватний підприємець:
-Це залежить від втоми та настрою, після роботи частіше хочеться тиші, та вузького сімейного кола. А шоу це щось шумне та галасливе. Ну хіба що під час якого не будь свята, можна і послухати ввечері якійся концерт у місті.
Лука Юхимович, викладач:
-Якщо мова йде про вечірні політичні ток шоу. то я за. Часто дивлюсь, інколи намагаюсь навіть зателефонувати в студію. А естрадні шоу я не дивлюся. Хоча люблю сходити у театр і подивитися яку не будь виставу, бо це справжнє мистецтво.
Ольга Миколаївна, вчителька:
-У молодому віці любила усіляки шоу, а зараз мабуть ні. Ток- шоу по телевізору теж не дивлюсь, не хочу вкладати в них власні емоції. Ось на концерт гарної музики я б сходила.
Сергій, менеджер:
-Якщо гарні шоу, то звісно люблю. Але гарних зараз не дуже багато. Частіше потрапляєш на якісь комерційні посиденьки і вимушен дивитися не дуже талановитих виконавцев. Я люблю рок музику наприклад і с задоволенням сходив би на концерт якоїсь рокової зірки