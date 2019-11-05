Чому кожному з нас слід долучатися до благодійності

Компанія «АТБ-Маркет», що вже багато років є лідером галузі ритейлу, має формулу ефективного ведення соціально орієнтованого бізнесу. Окрім сплати мільйонів гривень податків і зборів у бюджети всіх рівнів, зокрема й у нашу міську скарбницю, вона виділяє чималі суми на благодійність. Лише минулого року «АТБ-Маркет» інвестувала у соціально значущі проєкти більше 4 млн грн.
Спільно з благодійним фондом «Елеос» компанія реалізує всеукраїнський проєкт «Не чужі долі». Родини загиблих у бойових діях на Донбасі героїв щомісяця безкоштовно отримують у супермаркетах «АТБ» продуктові набори. Ця адресна допомога стала гарною підтримкою тим, хто втратив годувальника. Бюджет даної соціальної ініціативи поступово збільшується – зараз він уже перевищує 100 тис. грн. на місяць.
Заради системної допомоги українцям «АТБ» створила власний благодійний фонд. Його головним завданням є всебічна підтримка найбільш незахищених верств населення: українських воїнів і їхніх родин, вимушених переселенців, пенсіонерів, людей з інвалідністю, багатодітних сімей, а також дітей, які потребують термінового лікування.
Кожний бізнес, у тому числі й торговельний, передусім орієнтований на отримання прибутку, але не менш важливою його метою є вирішення серйозних проблем суспільства. Багаторічний лідер українського ритейлу наочно демонструє, що в Україні можливо динамічно розвиватися, зокрема й у нашому Запоріжжі, та водночас дотримуватися європейських принципів соціальної орієнтації бізнесу й займатися благодійністю.
«Беручи участь у благодійних проєктах компанії «АТБ», які спрямовані на допомогу дитячим лікувальним закладам, кожен покупець торговельної мережі, кожен українець може зробити свій внесок у надання допомоги хворим дітям, подарувати їм надію на здорове й активне життя», – розповів Сергій Демченко, директор Всеукраїнського благодійного фонду «АТБ».
Під час благодійної акції «Дерево життя» вдалося зібрати понад 3,5 млн грн. Всеукраїнський фонд «АТБ» закупив новітнє медичне обладнання, яке передав обласним дитячим лікарням Дніпропетровської, Харківської, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Київської та Львівської областей.
Цього року в усіх супермаркетах «АТБ», яких зараз уже 1030, стартував подібний проєкт «БлагоДій». Його метою стало збирання коштів для цільової допомоги дитячим відділенням українських лікарень. У маркетах мережі більш як 3,5 мільйонам постійних клієнтів пропонували за незначну суму придбати листочок зі схемою оригамі й таким чином підтримати хворих українських дітей. Станом на сьогодні вже зібрано близько трьох з половиною мільйонів гривень, які незабаром витратять на добру справу.
Численні підприємства і супермаркети корпорації «АТБ» забезпечують стабільною роботою, пропонуючи конкурентну зарплату, багатьох українських патріотів, які повернулися з війни на Донбасі. Станом на сьогодні в торговельній мережі «АТБ» працюють понад п’ятдесят тисяч наших громадян. Цей показник постійно зростає, адже тільки протягом 2018 року створено близько шести тисяч робочих місць. Минулого року в різних куточках України прийняли перших покупців 80 дискаунтерів «АТБ» нового формату. До кінця поточного року торговельна мережа поповниться не менш як сотнею нових супермаркетів. Разом із розширенням мапи присутності більших масштабів набувають і соціальні програми «АТБ», які вже стали базовою складовою діяльності цього найпотужнішого українського ритейлера.