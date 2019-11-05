Як підприємцям стати сильнішими на ринку?

«Сила в кооперації» – головна тема ІІІ спеціалізованого аграрного форуму «AgrоPro». Захід відбувся у ВЦ «Козак-Палац» в рамках Європейського Тижня Підприємництва. Організатор: Центр інформаційної підтримки бізнесу м. Запоріжжя, оснований на базі Запорізької торгово-промислової палати, за підтримки ЄБРР в рамках ініціативи «EU4Business» Європейського Союзу.
Механізми створення кооперативів, фінансові інструменти, податкові та юридичні аспекти, смарт-технології – цим та іншим темам були присвячені виступи авторитетних експертів, власними практичними«кейсами» поділилися компанії, що вже успішно застосовують переваги кооперації на практиці.
Модератором першої дискусії форуму, присвяченій сучасним тенденція кооперації в агросекторі, виступив Олег Юхновський, голова комітету підприємців АПК при Торгово-промисловій палаті України. Спікер зазначив:
«Відродження кооперативного руху – складний і тривалий процес. Приємно відзначити, що Запорізький регіон уже має успішні практичні приклади, що представлені на форумі».
«Ми говоримо про спільні підприємницькі дії малих виробників задля того, щоб бути конкурентними на ринку. Малі виробники можуть конкурувати на ринку поряд з великими і це доведено світовою практикою», – переконаний член президії Союзу учасників сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України Роман Корінець.
У другий день форуму учасники завітали до компанії «СПП «Лана», де познайомилися з практичними прикладами застосування сільськогосподарської кооперації.