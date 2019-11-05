Книжка як виклик. Запрошуємо на презентацію книжки Ії Ківи «Перша сторінка зими»

Книгарня «Є» та видавництво «Дух і літера» запрошують на презентацію книжки Ії Ківи «Перша сторінка зими», що відбудеться 5 листопада. Початок – о 18.30.
Будь-яка книжка — завжди виклик. Особливо якщо це друга книжка. Особливо якщо насправді це перша книжка.
Поетична збірка «Перша сторінка зими» — друга книжка віршів Ії Ківи і водночас перша її поетична книжка українською. До неї увійшли вірші 2015-2019 років, більшість з яких написана протягом 2018-2019 років, коли поетка почала послідовно писати українською. Це тексти про мову і неможливість говорити, про пошук ідентичності й історичну пам’ять, про осмислення великої історії і вписаних в неї приватних історій, про війну й травматичний досвід, про вкорінення та мапування себе на тлі процесів деколонізації та глобалізації. А загалом — про людину в буремні часи й пошук слів для розуміння того, що відбувається, відбувалося і ще відбудеться в цій частині Європи.
Можливо, хтось зауважить, що якщо є перша сторінка зими, то має бути й остання. Але питання не лише в кількості сторінок і обсязі книги зими, а в здатності читати знаки часу як такій. А яким є дух нашого часу?
Адреса Книгарні «Є»:
м. Запоріжжя
пр. Соборний 139.
Тел.: (094) 885 3903
Вхід вільний.