Кубок України 2019 з українського рукопашу «Спас» пам‘яті Н.І. Махна

У Запоріжжі відбудеться кубок України з українського рукопашу «Спас» на честь видатного отамана та керівника великої Повстанської армії Н. І. Махна. Всеукраїнські змагання проходитимуть з 09 по 10 листопада 2019 року у м.Запоріжжі, по вул.Дніпровській,35, спортивний комплекс ЗНУ. Урочисте відкриття відбудеться 10 листопада о 12:00.
Захід проводиться з метою: виявлення найсильніших спортсменів рукопашу «Спас», розвитку та популяризації козацького бойового мистецтва «Спас», патріотичного виховання підростаючого покоління та молоді. У змаганнях візьмуть участь спортсмени таких вікових категорій: молодші юнаки – 9-10 років; юнаки – 11-12 років; старші юнаки – 13-14 років; юніори – 15-16 років; старші юніори – 17-18 років.
На глядачів і участників змагань чекають:
9 листопада
10:00-11:00 – мандатна комісія,
11:00-13:00 – зважування, жеребкування учасників змагань,
14:00-18:00 – попередні поєдинки.
10 листопада
09:00-12:00 – півфінальні поєдинки,
12:00-12:30 – урочисте відкриття змагань,
13:00-15:00 – фінальні поєдинки,
15:30-16:00 – нагородження переможців і призерів.
Спортсмени, які посядуть перше, друге та третє місця в особистому заліку у змаганнях, будуть нагороджені медалями та дипломами Федерації «Спас» відповідних ступенів.
Керівництво проведенням змагань здійснює Міністерство молоді та спорту України. Організатори – Всеукраїнська федерація «Спас», Запорізька міська рада, Запорозьке Військо Низове «Запорозька Січ».
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Підготувала Оксана Савоста