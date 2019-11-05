На Запоріжжі 58 підприємств погасили зарплатні борги

З початку року 58 запорізьких підприємств повністю або частково виплатили своїм працівникам заборгованість із заробітних плат. Завдяки цьому до бюджетів і соціальних фондів надійшло 25,7 мільйона гривень, зокрема, 8,2 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та 17,3 мільйона гривень єдиного соціального внеску. Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський.
На даний час борги суб’єктів господарювання складають майже 102 мільйони. Із працедавцями проводиться роз’яснювальна робота, зокрема, у ході засідань обласної та районних комісій за участю представників податкової служби, місцевих органів виконавчої влади.
Серед найбільших компаній, які розрахувалися зі своїми співробітниками – підприємства, які спеціалізуються на ремонті і обслуговуванні автодоріг, автомобільному господарстві, водопостачанні та виробництві обладнання. Після погашення ними майже 14 мільйонів гривень зарплатних боргів до бюджетів спрямовано 6,3 мільйона гривень податку на доходи фізосіб та єдиного соцвнеску.
Головне управління ДПС у Запорізькій області