Надходження ЄСВ у Запорізькій області зросли на мільярд

У січні-жовтні платники Запорізького регіону перерахували до соціальних фондів 6 мільярдів 784 мільйони гривень єдиного соціального внеску (не враховуючи показники великих підприємств, які перебувають на обліку в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДПС).
Порівнюючи надходження з аналогічним періодом минулого року, в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський повідомив, що запорізькі роботодавці збільшили відрахування ЄСВ на 1 мільярд 60 мільйонів гривень.
Найбільші суми забезпечили компанії і підприємці м. Запоріжжя – 3 мільярди 620 мільйонів, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 883 мільйони, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів 655 мільйонів, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 485 мільйонів, Вільнянського, Новомиколаївського районів – 266 мільйонів, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 191 мільйон, Василівського та Михайлівського районів – 186 мільйонів, Оріхівського та Гуляйпільського районів – 176 мільйонів.
Як зазначив Руслан Рачинський, щомісяця запоріжці сплачують до пенсійного і соціальних фондів, у середньому, понад 678 мільйонів гривень, що перевищує рівень 2018 року на 106 мільйонів.
Нагадуємо, у поточному році мінімальний страховий внесок складає 918,06 гривні, базова ставка ЄСВ становить 22 відсотки.
Головне управління ДПС у Запорізькій області