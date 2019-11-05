Поспішайте взяти участь в бізнес-тренінгах з розвитку навичок підприємництва

Поспішайте взяти участь в бізнес-тренінгах з розвитку навичок підприємництва

В рамках Програми ООН із відновлення та розбудови миру з 2015 року на сході України надаються малі бізнес-гранти на створення, відновлення та розвиток ММСП. Метою програми є економічне відновлення регіонів, що постраждали від конфлікту, підтримка підприємництва, сприяння працевлаштуванню та підвищення спроможності ВПО і місцевого населення до самостійної генерації доходів. Загалом, за час існування програми, гранти було надано на реалізацію 649 бізнес-проектів, завдяки яким створено більше двох тисяч робочих місць. 7,5 тисяч людей пройшли тренінги з навичок підприємництва, підвищення кваліфікації та розвитку бізнесу. В цілому ж, в рамках різних активностей Програми ООН із відновлення та розбудови миру було створено майже 3,5 тис робочих місць в 8 регіонах України.

В 2020-2021 Програма ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки ЄС продовжуватиме на конкурсній основі надавати бізнес-гранти до 6,5 тис. євро на старт, відновлення та розвиток ММСП місцевим мешканцям і  ВПО в Мангушському, Волноваському,  Нікольському районах і місті Маріуполь Донецької області, Бердянському, Більмацькому,

Оріхівському,  Гуляйпільському,  Якимівському,  Приморському,  Приазовському  районах  та  містах  Бердянськ,  Токмак  і Мелітополь Запорізької області.

 

Програма  ООН із відновлення та розбудови  миру,  за  фінансової  підтримки  Європейського  Союзу  проведе  10 п’ятиденних бізнес-тренінгів з розвитку навичок підприємництва.

Мета  навчальної  програми – зміцнення потенціалу і посилення підприємницької  діяльності  внутрішньо переміщених осіб та місцевого населення Донецькій та Запорізькій областях уздовж узбережжя Азовського моря.

Участь у навчанні – безкоштовна. Програма ООН із відновлення та розбудови миру  повністю відшкодовує – на період навчання – усі типи видатків, які пов’язані з:

  забезпеченням житла (за потребою) для осіб, які проживають за межами  населеного пункту, в якому

проводяться тренінги;

  харчування на час проведення навчання;

  учасникам  з  інших  міст,  які  бажають  взяти  участь  у  тренінговому  навчанні,  витрати  на  проїзд  будуть

відшкодовуватися лише в рамках області, в якій проводиться навчальна програма, за наявності проїзних

документів (фіскальних квитків з датою виїзду);

  учасники забезпечуватимуться роздатковими навчальними матеріалами.

 

Реєстрація  на сторінці «Навчальна програма з розвитку навичок підприємництва» у Facebook.

Контакти відповідальних осіб:

Асистент навчальної програми Надія Стець – (099) 553 65 70, (096) 550 94 76, vpo.study@gmail.com

Координатор Програми ООН із відновлення та розбудови миру в Донецькій та Запорізькій областях,

Євген Бурлака – (050) 353 09 75, yevhen.burlaka@undp.org

Учасників, які будуть відібрані для участі в тренінгу, поінформують про місце і час початку тренінгів, а також про

інші організаційно-технічні питання щонайменше за 3 дні до їхнього початку.

Виконавцем навчальної програми є ТзОВ «АйКю Холдинг».

 

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