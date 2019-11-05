Танці з вогнем

Танці з вогнем

Минулих вихідних дві наші  юні землячки, мешканки Вільнянського району Юлія Заліська та Оксана Богданова відзначилися виступом на вогняном шоу у місті Дніпро. Виступали на рівних із іншими, дорослими  учасниками, які прибули до міста зі всієї України. Свято відбулося ввечері, на майданчику біля Набережної , спостерігали за ним сотні  глядачів. Про це шоу дівчата дізналися із соцмереж і вирішили теж взяти участь, хоча раніше не мали такого досвіду. Тренувалися вдома на подвір’ї, замість відкритого вогню використовували світлодіодні ліхтарики. Зважаючи на юний вік дебютанток, їх виступ був  саме  з ліхтариками. До речі більшість дорослих учасників теж виступали  не з вогнем, а з ліхтариками, оскільки у холодну погоду важко підтримувати потрібну температуру  горіння.

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