Танці з вогнем

Минулих вихідних дві наші юні землячки, мешканки Вільнянського району Юлія Заліська та Оксана Богданова відзначилися виступом на вогняном шоу у місті Дніпро. Виступали на рівних із іншими, дорослими учасниками, які прибули до міста зі всієї України. Свято відбулося ввечері, на майданчику біля Набережної , спостерігали за ним сотні глядачів. Про це шоу дівчата дізналися із соцмереж і вирішили теж взяти участь, хоча раніше не мали такого досвіду. Тренувалися вдома на подвір’ї, замість відкритого вогню використовували світлодіодні ліхтарики. Зважаючи на юний вік дебютанток, їх виступ був саме з ліхтариками. До речі більшість дорослих учасників теж виступали не з вогнем, а з ліхтариками, оскільки у холодну погоду важко підтримувати потрібну температуру горіння.