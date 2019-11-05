Увага! «Прямі телефонні лінії»

Увага! «Прямі телефонні лінії»

У листопаді  поточного року спеціалісти  Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області проведуть тематичні «прямі» телефонні лінії з наступних питань:

 

05 листопада з 14.00 до 17.00 – за телефоном 220-00-85 щодо проведення з 01.12.2019 року перерахунку пенсій у зв’язку із зростанням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»;

 

06 листопада з 14.00 до 17.00 – за телефоном 213-23-65 щодо пенсійного забезпечення осіб, які брали участь у бойових діях під час проведення АТО;

 

07 листопада з 14.00 до 17.00 – за телефоном 213-23-65 щодо реєстрації та отримання інформації за допомогою ВЕБ- порталу Пенсійного фонду;

 

26 листопада з 9.00 до 13.00 за телефоном 213-23-61 – щодо запобігання та виявлення корупції.

 

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