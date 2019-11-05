Увага! «Прямі телефонні лінії»

У листопаді поточного року спеціалісти Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області проведуть тематичні «прямі» телефонні лінії з наступних питань:
05 листопада з 14.00 до 17.00 – за телефоном 220-00-85 – щодо проведення з 01.12.2019 року перерахунку пенсій у зв’язку із зростанням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»;
06 листопада з 14.00 до 17.00 – за телефоном 213-23-65 – щодо пенсійного забезпечення осіб, які брали участь у бойових діях під час проведення АТО;
07 листопада з 14.00 до 17.00 – за телефоном 213-23-65 – щодо реєстрації та отримання інформації за допомогою ВЕБ- порталу Пенсійного фонду;
26 листопада з 9.00 до 13.00 – за телефоном 213-23-61 – щодо запобігання та виявлення корупції.