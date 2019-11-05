01-03 листопада 2019 року відбувся Чемпіонат Запорізької області з ушу (Саньшоу). Чемпіонат проходив у спортивній залі ЗОШ № 104 м. Запоріжжя.
Захід проводився з метою формування збірної команди Запорізької області для участі у національних змаганнях, популяризації ушу як комплексного виду спорту, підвищення рівня майстерності тренерів і спортсменів, обміну досвідом між вітчизняними фахівцями.
У змаганнях взяли участь понад сто спортсменів всіх вікових категорій. Це були збірні команди клубів, центрів, обласних та міських федерацій.
Серед них боролися за перемогу і вихованці Всеукраїнської федерації «Спас» із осередків «Полк імені Петра Сагайдачного», «Січ», «Яр», «Воля», «Вихлест», «Сокіл-Кремінь». У поєдинках показали себе навіть наймолодші козачата і козачки. Спортсмени продемонстрували навички українського бойового мистецтва «Спас» у змаганнях з ушу (Саньшоу). Кожен із участників отримав медаль і грамоту переможця або призера змагань.
Для медичного забезпечення заходу залучили кваліфікованих медичних працівників.
Загальне керівництво організацією проведення змагань було здійснено Управлінням молоді, фізичної культури та спорту Запорізької облдержадміністрації та Запорізька обласна Федерація ушу.
Оксана Савоста,
фото Федерації «Спас»