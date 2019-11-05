Запорізькі аудитори в «Токмак теплоенергії» встановили фінансових порушень на суму 3,7 млн гривень

Фахівці Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області під час ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Токмак теплоенергія» Токмацької міської ради за період з 01.01.2018 по 30.06.2019 встановили порушень на суму
3,7 млн гривень.
Зокрема, КП «Токмак теплоенергія» не скористалося своїм правом вимагати від боржника – комунальної установи «Токмацька центральна районна лікарня» – виконання договірних зобов’язань та прострочило терміни, у межах яких могло звернутися до суду. Як результат, підприємство безповоротно втратило активи на загальну суму 3,2 млн грн. Окрім цього, тепловики завищили розрахунок субвенції на різницю в тарифах на загальну суму 44 тис. грн, із яких оплачено 31 тис. гривень.
Аудитори встановили, що директору підприємства і головному бухгалтеру безпідставно нараховано і виплачено компенсацію за невикористані дні щорічної відпустки на суму 23,4 тис. грн, а 9 працівникам – премію у розмірі 15,3 тис. гривень.
За результатами ревізії одну посадову особу притягнуто до адміністративної відповідальності та поінформовано прокуратуру Запорізької області, Державну податкову службу.
Прес-служба Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області