ЗАПРОШУЄМО НА ПЕРШИЙ У ЗАПОРІЖЖІ ФОРУМ «КРЕАТИВНІ ІНДУСТРІЇ – ШЛЯХ ДО РОЗВИТКУ»!

Дата: 7 листопада 2019 р.
Місце проведення: ВЦ «Козак-Палац», м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 70-Б
У ПРОГРАМІ ЗАХОДУ:
– Пленарна частина «Креативні індустрії – необхідність розвитку та інструменти підтримки» із презентаціями грантових програм
– Історії успіху діячів із галузі дизайну, літератури, мистецтва, музейної справи, музики
ДО УЧАСТІ ЗАПРОШУЮТЬСЯ:
– МИТЦІ (художники, композитори, майстри ручної роботи, архітектори, письменники, актори та режисери, дизайнери)
– ПРЕДСТАВНИКИ СФЕРИ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ (бібліотечної та музейної справи, кіно, телебачення, радіо, літератури, видавничої справи, організатори фестивалів)
– АКТИВНІ МЕШКАНЦІ МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ ТА ОБЛАСТІ
Участь у форумі БЕЗКОШТОВНА за умов попередньої реєстрації на сайті: www.ziif.in.ua
Початок роботи форуму о 10:00 (реєстрація з 09:30).
Детальна інформація про захід на сайті: www.ziif.in.ua та за тел.: (061) 213-50-26, (099) 77-96-431, e-mail: forum_ztpp@i.ua.
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