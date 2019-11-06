Чотирилапий помічник митників виявив незадекларовану валюту

Вислів “гроші не пахнуть” – не аргумент для спанієля Венери, яка у складі кінологічної команди запорізьких митників вірно служить для попередження митних порушень.
У міжнародному аеропорту м. Запоріжжя під час оформлення пасажирів, які прилетіли з Туреччини, один громадянин України обрав спрощений порядок митного контролю. Однак після перетину “зеленого коридору” службовий собака кінологів спрацював на його сумку.
У ході огляду і усного опитування митники встановили, що він перевозить незадекларовану іноземну валюту в кількості 13720 доларів США, яка перевищила допустиму для вільного переміщення еквівалент у 10 тисяч євро. Таким чином громадянин порушив вимоги п. 6 постанови Національного Банку України № 3 від 02.01.2019р. “Про затвердження Положення про транскордонне переміщення валютних цінностей”.
За даним фактом складено протокол про порушення митних правил за статтею 471 Митного кодексу України. Дозволену для ввезення суму повернуто громадянину.
Нагадаємо, фізичні особи можуть ввозити в Україну готівкову валюту і банківські метали вартістю до 10000 євро без письмового декларування митному органу. У разі перевищення їх необхідно задекларувати в повному обсязі. З правилами перетину митного контролю можна ознайомитися за посиланням: http://sfs.gov.ua/baneryi/mitne-oformlennya/vijdjayuchim-v-ukrainu.
Запорізька митниця ДФС