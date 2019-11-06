Яка подальша доля працівників і вихованців Чернігівського психоневрологічного інтернату?

Працівники Чернігівського психоневрологічного інтернату, що знаходиться у селі Калинівка, вийшли під стіни Запорізької обласної ради з метою привернути увагу громадськості і можновладців до проблем цього закладу соціального захисту.
Обласна влада ухвалила рішення, за офіційною інформацією, через неготовність закладу до опалювального сезону, 124 підопічних інтернату перевести до інших аналогічних спеціалізованих закладів у нашій області, найближчий з яких знаходиться за 50 км.
Люди певні, що таке рішення ухвалене з метою ліквідувати заклад. А для місцевих це означає втрату засобів існування, адже інтернат в Калинівці – єдине підприємство, де працюють понад 120 людей – місцеві та ще мешканці з 6 навколишніх сіл.
Працівників тривожить і доля їх вихованців. Багато хто з них прожив тут по 20-40 років. І вивезти їх де-інде спричинило б їм непоправного психологічного травмування.
- Ми намагаємося отримати від обласної ради гарантійного листа для компанії, яка має встановити опалювальні котли у нашу котельню, про те, що наш інтернат не закриють, і котельня з новим обладнанням буде працювати, – пояснив директор інтернату Валерій Компанієць.- Але допоки досягти порозуміння не виходить.
Ми слідкуватимемо за перебігом подій.