Яка подальша доля працівників і вихованців Чернігівського психоневрологічного інтернату?

Яка подальша доля працівників і вихованців Чернігівського психоневрологічного інтернату?

Працівники  Чернігівського психоневрологічного інтернату, що знаходиться у селі  Калинівка, вийшли  під стіни Запорізької обласної ради з метою привернути увагу  громадськості і можновладців до проблем  цього  закладу соціального захисту.

Обласна влада ухвалила рішення, за офіційною інформацією,  через неготовність  закладу до опалювального сезону,   124  підопічних  інтернату перевести до інших аналогічних  спеціалізованих закладів у нашій області, найближчий з яких знаходиться за 50 км.

Люди певні, що таке рішення ухвалене з метою ліквідувати заклад. А для місцевих це означає втрату засобів існування, адже інтернат в Калинівці – єдине підприємство, де працюють понад 120 людей –  місцеві та ще мешканці з 6 навколишніх сіл.

Працівників тривожить і доля їх вихованців. Багато хто з них прожив тут по  20-40 років. І вивезти їх де-інде спричинило б їм непоправного психологічного травмування.

  • Ми намагаємося отримати від обласної ради гарантійного листа для компанії, яка має встановити опалювальні котли у нашу котельню, про те, що наш інтернат не закриють, і котельня з новим обладнанням буде працювати,  – пояснив директор інтернату  Валерій Компанієць.- Але допоки досягти порозуміння  не виходить.

Ми слідкуватимемо за перебігом подій.

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