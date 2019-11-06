Хортиці подарують нові життя

9 листопада на острові Хортиця відбудеться соціальна акція «Нове життя Хортиці» під час якої будуть висаджені 100 молодих дубків та 100 сосен поблизу дитячого табору «Чайка». (див. мапу https://goo.gl/maps/
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Учасники акції мають мету привернути увагу до проблем дітей-сиріт у Запорізькому регіоні та поповнити еко-фонд острова Хортиця.
Організаторами заходу виступає Запорізька єпархія Православної Церкви України та Національний заповідник «острів Хортиця», а її ініціатором є священнослужитель Храму Пресвятої Богородиці на Запорізькій Січі та капелан військової частини 3029 Національної гвардії України – протоієрей Віктор Ткач, який виступає за підтримку Запорізьких дітей-сиріт позбавлених батьківської опіки.
У акції «Нове життя Хортиці» візьмуть участь священнослужителі Запорізької єпархії ПЦУ, гвардійці військової частини 3029 НГУ, діти з дитячих будинків ГО «Центр» Світ очима дітей»», вихованці Запорізької дитячо-юнацької спортивної школи «Спас» вихованці спортивної школи кіокушин карате «Борисфен» та #Велотурист разом з любителями активного відпочинку.
Для учасників акції буде організована польова кухня, а на початку акції відбудеться концерт музичного гурту «3029» військової частини 3029 НГУ.
Кожен учасник отримує на згадку про подію оригінальний сувенір та інформацію про те, як дітям-сиротам можна допомагати. Всі учасники акції отримують солодкі подарунки, а серед велосипедистів будуть розіграні стрибки (rope jump) з мосту та труби.
Що?
Соціальна акція «Нове життя Хортиці»
Де?
м. Запоріжжя, острів Хортиця, локація поблизу дитячого оздоровчого табору «Чайка» (https://goo.gl/maps/
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Коли?
9 листопада 2019 року, початок о 10:00, завершення о 13:00. Початок концерту о 10:00.
Навіщо?
Для привертання уваги до проблем дітей-сиріт Запорізького регіону та поповнення еко-фонду острова Хортиця.
Хто організатор, ініціатор?
Запорізька єпархія ПЦУ та Національний заповідник «острів Хортиця», священнослужитель Храму Пресвятої Богородиці на Запорізькій Січі та капелан військової частини 3029 Національної гвардії України – протоієрей Віктор Ткач.