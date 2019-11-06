Запоріжці сплатили до держбюджету 7,5 мільярда гривень податків

За десять місяців платники податків Запорізької області спрямували до державного бюджету 7 мільярдів 557 мільйонів гривень (без даних великих платників, які зареєстровані в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДПС).
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, порівняно з 2018 роком сплата зросла на 2 мільярди 102 мільйона або на 38,5 відсотка.
Майже 39 відсотків доходів державної скарбниці склали надходження податку на додану вартість. З початку року запорізькі компанії і підприємці перерахували 2 мільярди 940 мільйонів, це на 360 мільйонів або на 14 відсотків більше минулорічного показника.
Близько двох мільярдів гривень підприємства регіону сплатили у вигляді податку на прибуток. Порівняно з аналогічним періодом 2018 року бюджет отримав на 1,3 мільярда більше.
Також за десять місяців роботодавці та громадяни сплатили 1,6 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб, збільшивши відрахування до минулорічних даних на 234,6 мільйона або на 17 відсотків.
Військового збору надійшло 511 мільйонів, це на 77 мільйонів або на 18 відсотків більше, ніж торік. За використання природних ресурсів суб’єкти господарювання направили до державної казни 262 мільйони гривень рентної плати (+ 39 мільйонів або 17 відсотків), за забруднення навколишнього середовища – 128 мільйонів гривень екологічного податку (+ 29,5 мільйона або 30 відсотків).
Головне управління ДПС у Запорізькій області