Зустрічайте ПравдуЗП за 07.11.19

Друзі! У четвер, 7 листопада, виходить у світ черговий впуск Запорізької обласної газети «Правда ЗП» громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Нова газета виходить тимчасово на період, поки трудовому колективу КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати рішення Третього апеляційного адміністративного суду (м.Дніпро) про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда».
Нинішній наш випуск виходить в світ напередодні Дня української писемності та мови – державного свята, яке щороку відзначається в Україні 9 листопада. Пропонуємо увазі наших читачів експертну думку науковця і мовознавця Івана Ющука щодо оцінки сучасного стану української мови у нашому суспільстві.
А у свіжому випуску ми інформуватимемо своїх читачів про таке.
Що буде з трудовими книжками? Як повернути помилково або надміру сплачені податки? Кому спростили умови призначення житлових субсидій? Як урядовці планують полегшити життя пересічним громадянам, читайте у нашій рубриці «Соціальний ракурс»
Піднімаємо й важливі соціально-економічні проблеми.
Розповімо про життя у зоні ведення бойових дій і з’ясуємо, чому діти моляться на війні.
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
Зокрема, поговоримо про «теплі кредити» і чи реально ними скористатися.
Пропонуємо дізнатися про події у культурному житті області.
Маєте знайому відьму? Якщо ні, то це не проблема. Відрекомендуємо вам Конотопську. Вистава за її участі йде у нашому обласному академічному українському муздрамтеатрі ім. Магара. Гряди-вроди ще й потоваришуєте. Втім, спочатку все ж наведіть довідки – ознайомтесь з нашою рецензією у рубриці «Вогні рампи».
А ще віддавшись на волю «Вітру мандрів», дізнайтеся про наукову експедицію на Тихому океані, зокрема, що робив запорізький науковець Сергій Хрипко на архіпелазі Токелау.
А у традиційній рубриці «Дивина тижня» ми здивуємо своїх читачів розповіддю про … містичний вогняний театр.
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, найповніша тижнева програма телебачення із супутниковими каналами, безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Правди ЗП» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 099-079-28-46.