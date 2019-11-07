До місцевих бюджетів Запорізької області надійшло понад 7,7 мільярда гривень

У січні-жовтні мешканці Запорізької області сплатили до місцевих бюджетів 7 мільярдів 738,6 мільйона гривень податків і зборів (не враховуючи дані великих підприємств, які обліковані в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДПС). Порівняно з минулим роком скарбниці громад отримали на 1 мільярд 51 мільйон або на 16 відсотків більше.
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, більшу частину доходів бюджетів сформували п’ять основних податків. Перш за все, податок на доходи фізичних осіб, якого з початку року надійшло 4 мільярди 776 мільйонів гривень, зростання до аналогічного періоду 2018 року склало 704 мільйони або 17 відсотків.
Суб’єкти підприємництва, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, перерахували 1 мільярд 143 мільйони гривень єдиного податку, що на 123 мільйони або на 12 відсотків більше, ніж торік. Зокрема, СГД-юридичні особи сплатили 146,5 мільйона, СПД-фізичні особи – 724 мільйони, сільськогосподарські товаровиробники – 272 мільйони.
Надходження плати за землю збільшились на 38 мільйонів або на 4 відсотки і за десять місяців склали 967 мільйонів.
Виробники підакцизних товарів сплатили 290 мільйонів гривень акцизного податку, що перевищило минулорічний рівень на 230 мільйонів. Підприємства регіону направили до бюджетів громад 245,5 мільйона гривень податку на прибуток, що майже на 155 мільйонів більше, ніж торік.
Крім того, до скарбниць надійшло 158,7 мільйона гривень рентної плати за використання природних ресурсів та 124 мільйони гривень “екоподатку”, що відповідно, на 21 мільйон та 3,6 мільйона більше відрахувань січня-жовтня 2019 року.
Головне управління ДПС у Запорізькій області