«Ярмарок освіти» у ВЦ «Козак-Палац»: все для професійного зростання

З 7 по 9 листопада у виставковому центрі «Козак-Палац» (м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 70б) відбудеться щорічна спеціалізована виставка «ЯРМАРОК ОСВІТИ». Захід організований Запорізькою торгово-промисловою палатою за підтримки Департаментів освіти і науки Запорізької облдержадміністрації, Запорізької міської ради, Запорізького обласного центру зайнятості.
Вже більше 20-ти років «Ярмарок освіти» допомагає випускникам обрати майбутню професію, працюючим спеціалістам – підвищити рівень кваліфікації в Україні та за кордоном, а всім учасникам освітнього ринку – обмінятися досвідом та здобути нові професійні знання.
Максимум пропозицій – для абітурієнтів
Учасники заходу представлять навчальні заклади всіх рівнів акредитації: ліцеї, коледжі, інститути, академії, університети, до уваги відвідувачів – пропозиції бізнес-освіти. Традиційно активну участь у виставці беруть навчальні заклади Запоріжжя, Дніпра, Одеси, Харкова. Розширюють кордони освіти представники Польщі, Словаччини.
Зокрема, у числі учасників – Запорізький державний медичний університет, Запорізький національний університет, Національний університет «Запорізька політехніка», Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, «Харківський авіаційний інститут», Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, Одеська національна академія харчових технологій, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Український державний хіміко-технологічний університет, Харківська державна зооветеринарна академія.
На Кар’єрному форумі допоможуть визначитися з професією
7 листопада на «Ярмарку освіти» – кар’єрний форум «Живи та працюй в Україні», організований Запорізьким обласним центром зайнятості. На одному майданчику планують об’єднати представників навчальних закладів, роботодавців, учнівську молодь, людей, які шукають роботу та допомогти усім бажаючим отримати актуальну та корисну інформацію щодо професійного визначення, майбутнього працевлаштування та успішної самореалізації
Вперше у Запоріжжі – форум «Креативні індустрії – шлях до розвитку»
7 листопада на «Ярмарку освіти» Запорізька міська рада спільно із Запорізькою торгово-промисловою палатою проводить форум «Креативні індустрії – шлях до розвитку». Учасники почують історії успіху діячів із галузі дизайну, літератури, мистецтва, музейної справи, музики. Дізнаються – як знайти інструменти, фінанси для втілення в життя творчих ідей. У цьому допоможе майстер-клас із підготовки та подання грантових проектів, презентація конкурсних програм Українського культурного фонду 2020, нового проєкту ЄС House of Europe, що пропонує гранти і програми для креативних індустрій та культури.
Традиційно під час «Ярмарку освіти» широко будуть представлені творчі експозиції закладів професійно-технічної освіти. Майбутні кухарі, перукарі, візажисти та флористи запросять відвідувачів до участі в майстер-класах, у програмі – виступи творчих колективів, демонстраційні покази одягу від студентів-модельєрів.
Режим роботи виставки:
7, 8 листопада: 10.00 – 17.00
9 листопада: 10.00 – 15.00
З детальною програмою заходів можна ознайомитися на сайтах: