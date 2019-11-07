Лекція Олени Ольшанської «Як опанувати новий правопис та не збожеволіти»

Книгарня «Є» та «Безкоштовні курси української мови у Запоріжжі» запрошують на лекцію Олени Ольшанської «Як опанувати новий правопис та не збожеволіти» до Дня украї́нської писемності та мови, яка відбудеться 8 листопада. Початок – о 18.30.
Навіщо змінили правопис? Чи доведеться тепер переучуватися? Чим завинив індик? У прямому ефірі чи етері? Чому «проєкт»? Як тепер школярам складати ЗНО? Ми знаємо, що ці та інші питання вже кілька місяців бентежать вашу душу. Знайти відповіді та розібратися з усіма иродами, мітами та лавреатами допоможе поетка, філологиня, координаторка проєкту «Безкоштовні курси української мови у Запоріжжі» Олена Ольшанська.
Адреса Книгарні «Є»:
м. Запоріжжя
пр. Соборний, 139.
Тел.: (094) 885 3903.
Вхід вільний.