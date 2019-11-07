Суспільне радіо Запоріжжя пропонує бажаючим перевірити рівень знання рідної мови

Основною локацією для його написання стане офіс Запорізького суспільного мовника (вул. Олександра Матросова, 24А) – велика студія радіо, яка цього дня перетвориться у гостинну українську світлицю.«Цього року колектив Запорізької філії писатиме радіодиктант вже вчетверте. Традиційно ми запрошуємо до нашої студії громадських активістів, волонтерів і спікерів телевізійних і радійних програм, аби вони відчули піднесення і єдність справжнього свята написання диктанту разом із нами. На наших гостей і колег також чекатимуть приємні сюрпризи, чай зі смаколиками, дружнє спілкування одне з одним. На згадку про цей святковий день кожен з присутніх на заході отримає нові фірмові календарики Українського радіо Запоріжжя на 2020 рік», – говорить продюсерка UA: Українське радіо Запоряжжя Людмила Долженко.
Об 11:20 у прямому ефірі з радіостудії Суспільного радіо на Хрещатику, 26 читатиме диктант відомий мовознавець, автор підручників і посібників з української мови та літератури, наш земляк Олександр Авраменко. Нинішнього року автор внесе до тексту кілька елементів на перевірку нової редакції чинного правопису.
Вперше диктант можна буде перевірити вже за 15 хвилин після його написання. За цей час (11:45-12:00) охочі зможуть надіслати свій текст (фото, скан або скріншот із вказаною зворотною адресою) на електронну скриньку UA: Українське радіо (rd@nrcu.gov.ua). З 12:00 до 12:15 в прямому ефірі Суспільного радіо Олександр Авраменко проведе роботу над помилками.
Автори безпомилкових диктантів отримають заохочувальні призи. Додатково буде оголошено конкурс на найкращі твори про написання диктанту (для тих, хто віддає перевагу традиційному листуванню). Твір треба надіслати поштою протягом 2-х днів (до 11 листопада) за адресою: 01001, Київ, Хрещатик, 26 (помітка “на конкурс”). Автори 10 найкращих робіт будуть нагороджені заохочувальними призами.
Додамо, що Всеукраїнський радіодиктант національної єдності був започаткований у 2000 році з метою єднання навколо мови. Відтоді щороку слухачі, а віднедавна й телеглядачі (акцію транслює телеканал UA: ПЕРШИЙ), можуть взяти участь у написанні диктанту й перевірити, наскільки добре вони знають українську мову. Пишуть диктант і за межами України. Торік на адресу UA: Українське радіо надійшло 32779 диктантів. З них без помилок написали 311 учасників. Приємно, що серед них були представники Суспільного у Запоріжжі – продюсерка регіональної філії Наталія Андреєва і редактор радіо Володимир Єгунов.