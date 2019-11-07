Вогнеборці ліквідували пожежу в житловому будинку у Запоріжжі

6 листопада о 13:06 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння на вул. Череповецькій Дніпровського району міста.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить двохповерховий житловий будинок на загальній площі 150 кв.м.
О 13:51 рятувальники локалізували, а о 17:05 – повністю ліквідували пожежу та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі.
Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.
Ймовірно причиною загоряння стало коротке замикання електромережі. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалось 4 одиниці техніки та 19 чоловік особового складу.