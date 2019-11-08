Кар’єрний форум «Живи та працюй в Україні» в Запоріжжі зібрав не одну тисячу відвідувачів

Як зробити самий складний, самий вагомий вибир у житті і не помилитись? Як вдало спланувати своє професійне майбутнє? Як дізнатись чи буде обрана професія затребувана через 5 років? Що робити, коли залишився без роботи? Як спілкуватись з роботодавцем?
Відповісти на всі ці питання покликан Кар’єрний форум «Живи та працюй в Україні”. На одному майданчику у виставковому комплексі «Козак Палаці» зібрались представники навчальних закладів, роботодавці, учнівська молодь та люди, які шукають роботу. За словами організатору заходу Запорізького обласного центру зайнятості, Форум мав на меті об’єднати всі зацікавлені сторони та стати помічником у пошуку актуальної та корисної інформації щодо професійного визначення, майбутнього працевлаштування та успішної самореалізації.
Особлива увага Форуму приділена старшокласникам. Адже в одному виставковому залі майбутні абітурієнти мали змогу поспілкуватися з керівництвом, викладачами та студентами навчальних закладів Запорізького та інших регіонів, а також дізнатись у представників роботодавців наскільки затребувані будуть у майбутньому фахівці тих чи інших спеціальностей.
Із великим задоволенням молодь приймала участь у тренінгах та різноманітних майстер-класах, що охоплювали найрізноманітніші теми: від обрання дитиною майбутнього професійного шляху та побудови кар’єри – до сучасної бізнес-освіти для тих, хто вже відбувся у професії.
Фахівці Запорізького обласного центру зайнятості провели для студентської та учнівської молоді тренінг на тему: «Побудова кар’єри». Практичні психологи, методисти шкіл та соціальні педагоги почерпнули багато корисної інформації під час тренінгу «Побудова успішної кар’єри та запобігання синдрому професійного вигорання».
Круглий стіл «Удосконалення форм та методів профорієнтаційної роботи» зібрав фахівців, які опікуються питанням професійної орієнтації молоді та небайдужих до питання професійного самовизначення школярів. Багато складних питань розглядалось під час зустрічі, зокрема дисбаланс між попитом та пропозицією на ринку праці, гостра затребуваність роботодавцями працівників саме робітничих професій, трудова міграція та багато інших.
Службою зайнятості запроваджена онлайн-профорієнтація – веб-базована платформа «МОЯ ПРОФЕСІЯ: консультаційна мережа» та платформа з профорієнтації та розвитку кар’єри. Всі бажаючі мали змогу протестувати ці інтернет-ресурси, пройти профорієнтаційне діагностування та отримати консультації фахівців щодо вибору професії.
– Фахівці служби зайнятості завжди радо допомагають молоді у питанні професійної самовизначеності. Тому ми завжди готові надати консультації з виявлення особистих професійних нахилів та побудови власної кар’єри, – розповідає заступник директора Запорізького обласного центру зайнятості Тетяна Кошечко.
Гості форуму «Живи та працюй в Україні» мали можливість не тільки поспілкуватись з фахівцями, викладачами, студентами та отримати відповіді на всі свої запитання. На Ярмарку вакансій представники ринкоутворюючих підприємств м. Запоріжжя презентували наявні вакансії та провели індивідуальні співбесіди з шукачами роботи. Знайти достойну роботу в Україні можливо! Роботодавці потребують працівників та готові платити конкуренту на ринку праці заробітну плату.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47.