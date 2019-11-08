Все для професійного зростання – на ФОРУМІ ОСВІТИ у ВЦ «Козак-Палац»

7 листопада у виставковому центрі «Козак-Палац» стартував Форум освіти. Масштабний захід об’єднує щорічну спеціалізовану виставку «Ярмарок освіти», форуми «Креативні індустрії – шлях до розвитку» і «Живи та працюй в Україні». Заходи організовані Запорізькою торгово-промисловою палатою, Запорізькою облдержадміністрацією, Запорізькою міською радою, Запорізьким обласним центром зайнятості.
В урочистому відкритті форуму взяли участь директор Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації Тетяна Озерова, радник Запорізького міського голови Валерій Еделєв, ректор ЗНУ Микола Фролов, ректор ЗДМУ Юрій Колесник, заступник директора Запорізького обласного центру зайнятості Тетяна Кошечко, проректор Хортицької національної навчально-реабілітаційної академії Еліна Позднякова-Кірбятьєва. Привітав та подякував всім учасникам і партнерам важливого для розвитку регіону заходу президент Запорізької торгово-промислової палати Володимир Шамілов.
Протягом трьох днів у ВЦ «Козак-Палац» представлено максимум пропозицій для абітурієнтів, студентів та науковців, підприємців-початківців, компаній, що шукають фахівців, та всіх, хто прагне зростати професійно.
Виставка «Ярмарок освіти»
Вже більше 20-ти років «Ярмарок освіти» допомагає обрати майбутню професію, підвищити рівень кваліфікації в Україні та за кордоном, обмінятися досвідом та здобути нові професійні знання.
До уваги відвідувачів – навчальні заклади всіх рівнів акредитації. Зокрема, у числі учасників – Запорізький державний медичний університет, Запорізький національний університет, Національний університет «Запорізька політехніка», Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, «Харківський авіаційний інститут», Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, Одеська національна академія харчових технологій, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Український державний хіміко-технологічний університет, Харківська державна зооветеринарна академія, а також – широко представлені коледжі, ліцеї, заклади бізнес-освіти. Розширюють кордони освіти представники освітніх закладів Польщі, Словаччини.
Вперше у Запоріжжі – форум «Креативні індустрії – шлях до розвитку»
Займаєтеся творчою, креативною діяльністю і шукаєте шляхи розвитку? Тоді саме для вас організований форум «Креативні індустрії – шлях до розвитку» Учасники – діячів у сфері дизайну, літератури, мистецтва, музейної справи, музики. Дізнаємося – як знайти інструменти, фінанси для втілення в життя творчих ідей. У цьому допоможе майстер-клас із підготовки та подання грантових проектів, презентація конкурсних програм Українського культурного фонду 2020, нового проєкту ЄС House of Europe, що пропонує гранти і програми для креативних індустрій та культури.
На Кар’єрному форумі допомагають визначитися з професією
7 листопада на «Ярмарку освіти» – кар’єрний форум «Живи та працюй в Україні». На одному майданчику зустрілися представники навчальних закладів, роботодавців, учнівська молодь, представлені вакансії від провідних компаній регіону. Школярам – допомагають визначитися з вибором майбутньої професії.
Традиційно під час «Ярмарку освіти» широко представлені творчі експозиції закладів професійно-технічної освіти. Майбутні кухарі, перукарі, візажисти та флористи запрошують відвідувачів до участі в майстер-класах, демонструють таланти юних модельєрів, перукарів, візажистів, дизайнерів.
Режим роботи виставки:
7, 8 листопада: 10.00 – 17.00
9 листопада: 10.00 – 15.00