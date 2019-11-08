Запорізькі банки збільшили сплату податків з депозитних процентів на 1,2 мільйона

Майже 45 мільйонів гривень сплатили з процентів своїх вкладників фінансові установи Запорізького регіону за десять місяців 2019 року. Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, який підкреслив, що порівняно з минулим роком надходження податку на доходи фізичних осіб зросли на 1,2 мільйона або майже на три відсотки.
Найбільші суми спрямували до державного бюджету суб’єкти господарювання обласного центру – 31,4 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 3,8 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 3,3 мільйона, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 1,7 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 1,5 мільйона.
Крім того, порівняно з минулорічними показниками на 120 тисяч гривень збільшились середньомісячні відрахування податку – до 4,5 мільйона гривень.
Нагадаємо, банківські установи, кредитні спілки та інші фінансові організації відповідно до норм Податкового кодексу України сплачують з процентів депозитних вкладів податок на доходи фізичних осіб. Ставка складає 18 відсотків. При цьому під час нарахування платежу інформація про суми банківського рахунку, ощадного сертифіката або вкладу члена кредитної спілки, нараховані проценти, а також відомості про вкладників залишаються конфіденційними.
Головне управління ДПС у Запорізькій області