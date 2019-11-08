Знай і люби свій край: Експедиції спонукають до дослідів

Центр туризму успішно реалізував обласну програму «Мандруємо рідним краєм» до 80-річчя утворення Запорізької області
Цього року відділом краєзнавства та патріотичного виховання комунального закладу «Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді» Запорізької обласної ради було реалізовано обласну програму учнівської молоді «Мандруємо рідним краєм», присвячену 80-річчю утворення Запорізької області. Її метою було залучення учнівської молоді до активної дослідницької діяльності з вивчення та збереження природної та історико-культурної спадщини рідного краю.
Програма складалася з проведення туристських походів, стаціонарних експедицій та експедицій з активним способом пересування з різних видів краєзнавства (історичного, етнографічного, археологічного, географічного, екологічного та геологічного) 19-ма районами області.
Найцікавішими під час подорожей були акції зі встановленням тимчасових пам’ятних знаків на крайніх точках Запорізької області та в її центрі. До речі, подібні знаки були встановлені вперше в Україні.
На крайній південній точці знак було встановлено на Федотовій косі поруч з Кирилівкою, де знаходиться відомий курорт, що межує з Херсонською областю. На крайній західній точці знак встановили недалеко від археологічної пам’ятки національного значення «Мамай-Сурка». На крайній північній точці – біля групи аланських курганів на кордоні з Дніпропетровською областю. На крайній східній точці знак встановили поруч із заповідником «Кам’яні Могили», відомою історичною і природною пам’яткою України, яка розташована на межі з Донецькою областю. На території Токмацького району поблизу села Покровське було встановлено тимчасовий пам’ятний знак «Географічний центр Запорізької області». Учасники програми сподіваються, що у майбутньому тут, в центрі області, буде встановлено постійний пам’ятний знак.
Вихованці разом з керівниками гуртків комунального закладу «Центру туризму» Запорізької обласної ради, часто, з представниками місцевої влади і ЗМІ залюбки брали участь у цих акціях. Місцеві музеї та заклади освіти радо відкривали свої двері для дітей. Загалом, участь у заходах взяли 22 гуртка КЗ «Центру туризму» ЗОР. Разом з пам’ятними знаками були закладені капсули з інформацією про цю подію з датами та підписами учасників. Це залишило незабутні враження, адже вихованці КЗ «Центру туризму» ЗОР стали справжніми учасниками живої історії рідного краю, частиною знаменної події для області та України.
Результати експедиції стануть основою для написання робіт на Всеукраїнські, обласні конкурси та будуть висвітлені на конференції учнівської молоді «Краєзнавчі нариси Запорізького краю», присвяченій 80-річчю утворення Запорізької області, що буде проводитись 21 листопада в Обласному краєзнавчому музеї.
За матеріалами zor.gov.ua