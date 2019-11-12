Більше 50 тис безробітних Запорізької області скористались послугами служби зайнятості

За 10 місяців 2019 року комплекс різноманітних послуг та матеріального забезпечення отримали 51,1 тис. безробітних, які перебували на обліку служби зайнятості, що на 7,9% менше минулорічного показника аналогічного періоду.
За сприяння служби зайнятості протягом січня-жовтня 2019 року 39,3 тис. осіб знайшли роботу, в тому числі 18,8 тис. осіб працевлаштовані до набуття статусу безробітного. З початку року 412 осіб працевлаштовані на нові робочі місця, за які здійснюється компенсація єдиного внеску роботодавцям, 164 особи започаткували власну справу за рахунок отримання допомоги по безробіттю одноразово, 3,0 тис. безробітних проходили професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації.
З початку року 10,9 тис. осіб взяли участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру.
Станом на 1 листопада 2019 року на обліку в центрах зайнятості Запорізької області перебувало 14,5 тис. безробітних.
Кількість вакансій у базі даних державної служби зайнятості Запорізької області на 1 листопада 2019 року становила 3051 одиниця. Найпопулярнішими професіями, на які нині існує попит, є професії кваліфікованих робітників – оператори котельні, водії, продавці, електромонтери, машиністи котельні, електрогазозварники, медсестри, слюсарі, кухарі, та інші представники робочих професій. Роботодавці також шукають бухгалтерів, економістів та інженерів з відповідним досвідом роботи.
Директор Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік окреслила найближчі завдання служби: «Наразі відбувається перегляд підходів служби зайнятості до роботи з клієнтами. Ми хочемо зменшити настрої щодо соціального утриманства та своєю активною позицією на ринку праці сприяти швидкому поверненню громадян на ринок праці. Наша мета – постійно удосконалювати послуги служби зайнятості для оперативного працевлаштування громадян. З початку року введено посаду кар’єрного радника, який здійснює індивідуальний супровід безробітного. Наразі завершується пілотний проєкт служби із впровадження інституту #КонсультантРоботодавця, ціль якого – наблизити послуги служби зайнятості до індивідуальних вимог роботодавців».
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47