Бліц- опитування: Які почуття від першого досвіду посадки дерев наповнили вашу душу?

Василь Калин, протоієрей ПЦУ:
-Безперечно ми знаємо, яке забруднене повітря у місті Запоріжжі. І всі це розуміють. Сьогодні великий день,тому що ми садили дубки і сосни, для того, аби додати якусь краплину чистого повітря в місті, щоб люди могли насолоджуватися цією красою, могли тут гуляти і дихати свіжим повітрям.
Вікторія Артюшенко, волонтерка:
– Це не просто перший досвід, це здійснення моєї мрії. Після Покрови натрапила на інтерв’ю Максима Остапенко про те, що машини паркувалися і зачепили молоді деревця. Тоді спала мені думка, що вже були висадки дерев на Хортиці, а я жодного разу не потрапляла. То не складалось, то не знала, то за часом не виходило. І ось так мало часу минуло, коли я цю думку посилала в Космос, що є таке бажання, і ось сьогодні все склалося: і погода чудова, і люди навколо неймовірні. Я щаслива ! Я саджала сьогодні не тільки за себе, а і за свого друга, якого немає зараз в Україні. Пообіцяла, що коли приїдуть потім родиною, то будуть доглядати та поливати свій дубочок, а я свій.
Ярослав Мотрич, волонтер, керівник Запорізького осередку «Пласт»:
– В нас це перший досвід посадки дерев. На жаль, коли висаджували дубочки минулих разів, то нас не було в Запоріжжі. Висадження дубів – це продовження життя. Озеленення Хортиці – це наше свіже повітря та наша екологія. Значить, ми будемо жити. Для нас є дуже символічним дуб, тому що пластуни вітаються словом «СКРОБ», це абревіатура, яка означає «сильно, красно, обережно, бистро( швидко)». Саме «сильно»
означає дуб, або листочок дуба.
Протоірей ПЦУ, капелан ВЧ 3029 Віктор Ткач:
– Почуття розбирають , душа літає, настрій чудовий! Садив дерева у перший раз у житті радість переповнює. Наразі будемо ретельно доглядати.
Дмитро Горбаньов, військовий Національної Гвардії України:
-Власне я не садив, а тільки готував і копав ямки для всіх бажаючих посадити деревце. Але почуття чудові, загальний настрій гарний, спільне піднесення, тобто все дуже добре. Я строковик, сам із Луганської області, служити ще півроку, вдома на мене чекають дружина та дитинка.