Чорнобиль туристичний. Як планують розвивати зону відчуження?

Чорнобильська зона є одним з найпопулярніших напрямків серед іноземних туристів в Україні. Кількість охочих відвідати зону відчуження зростає щороку, тож влада взялася розвивати її туристичний потенціал. Як планують розбудовувати територію навколо Чорнобиля, скільки грошей може приносити туризм до бюджету і чи є він безпечним, дізнавались наші експерти.
Тонкощі радіоактивного туризму
З початку 2019 року Чорнобильську зону відвідали понад 107 тисяч туристів. Це на 44 тисячі більше, ніж за аналогічний період минулого року, що є абсолютним туристичним рекордом зони. Як повідомляють у Державному агентстві з управління зоною відчуження, майже 80% відвідувачів приїхали з-за кордону. Серед іноземних держав рекордсменами стали Велика Британія (15 738 туристів), Польща (9 378), Німеччина (7 826), США (5 580) та Чехія (4 063). Українців серед гостей зони цього року також було чимало – 22 468 осіб.
Головна причина такого підвищеного інтересу до ЧАЕС – це вихід серіалу HBO «Чорнобиль», який розповідає про аварію в 1986 році і наслідки її ліквідації. За версією популярного сайту про кінематограф IMDB, навесні стрічка очолила рейтинг найкращих серіалів світу.
Керівництво зони відчуження також припускає, що на туристичний бум вплинуло спрощення процедури відвідин зони. Зокрема, введення електронного пропуску та створення додаткової інфраструктури. Адже, щоб потрапити до зони відчуження, потрібно своєчасно оформити дозвіл на перебування. З кінця минулого року це можна зробити онлайн, подавши заявку через систему «Електронний квиток» (https://solaris.testmticket.in.ua).
«Чорнобиль – тема, яка цікавить увесь світ. Люди бажають на власні очі побачити місце, де відбулась одна з найбільших трагедій останнього часу. З одного боку, така привабливість дає певні переваги – додаткові надходження до бюджету. Але з другого – потрібно додатково розвивати інфраструктуру, яка зробить комфортним та безпечним перебування туристів у зоні відчуження», – зауважує помічник директора Центру організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження Кирило Гарник.
Разом зі спрощенням механізму відвідин зони керівництво посилило охорону, щоб боротися з нелегальними туристами-«сталкерами». Оператори, які займаються організацією турів, наполягають, що в межах офіційних маршрутів туристам нічого не загрожує. Адже вони проходять під наглядом досвідчених гідів, які показують безпечні ділянки, самостійні ж мандрівки приховують небезпеку.
Тож туристів просять дотримуватись правил поведінки і пам’ятати, що насамперед Чорнобиль – це місце страшної трагедії. На цьому після виходу серіалу наголосив і сценарист та головний продюсер «Чорнобиля» Крейг Мезін.
«Це чудово, що «Чорнобиль» викликав хвилю туризму в зону відчуження. Якщо ви їдете туди, то пам’ятайте, що там сталася жахлива трагедія. Проявіть повагу до всіх, хто страждав і пожертвував собою», – написав Мезін в своєму Twitter.
Нові маршрути та можливості
Найбільше туристів цікавлять місто Прип’ять, саркофаг четвертого енергоблока ЧАЕС, а також секретний радар радянських часів – Дуга-1. Проте у Мінприроди впевнені, що потенціал Чорнобильської зони більший за традиційні місця туристичного маршруту. За словами директора з науки та розвитку компанії «Чорнобиль-тур» Сергія Мирного, інфраструктуру треба розвивати і в Чорнобилі, і в прилеглих районах.
Тож у липні 2019 року Президент Володимир Зеленський підписав указ про розвиток туризму в Чорнобильській зоні. Відповідно до нього, планують створити нові туристичні маршрути, побудувати нові КПП і відремонтувати нинішні, скасувати заборони на відеозйомку і поліпшити мобільний зв’язок.
«Досі Чорнобиль був негативною частиною бренду України. Настав час це змінити. Чорнобиль – це унікальне місце на планеті, де природа відроджується після світової техногенної катастрофи, де є справжнє «місто-привид». Ми повинні показати це місце світові: науковцям, екологам, історикам, туристам», – заявив Зеленський під час візиту в зону відчуження.
Державне агентство з управління зоною відчуження вже оголосило, що невдовзі запустить 13 наземних, 5 водних та 3 повітряні маршрути. Наприклад, природу Чорнобиля можна буде побачити під час турів річками Прип’ять та Уж.
Крім цього, зона відчуження має всі шанси стати елементом «зеленої» економіки. Вже зараз на території ЧАЕС працює сонячна електростанція потужністю 1 МВт. Ще понад 60 інвесторів подали заявки на відведення земельної ділянки під розбудову станцій «зеленої енергетики».
В Офісі Президента сподіваються, що завдяки розбудові інфраструктури зона зможе приносити до держбюджету чималі гроші.
«Туризм та суміжні галузі можуть давати понад 1 млрд грн валового доходу зоні відчуження та наповнювати бюджети депресивних прилеглих районів, але це питання відкритості міста та стратегії», – зауважує член робочої групи щодо покращення туристичної привабливості зони відчуження Денис Русак.
Вчені кажуть, що за 33 роки після аварії Чорнобильська зона залишається непридатною для життя. Але навіть попри це, вона має майбутнє. Урядовці та туроператори погоджуються, що туризм у Чорнобилі – це не тільки чималі економічні вигоди для країни, а й можливість розказати світові свою історію.