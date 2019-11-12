До дня вшанування пам‘яті Н. І. Махна проведено Кубок України зі «Спасу»

10 листопада у Запоріжжі в спорткомплексі ЗНУ було проведено Кубок України з українського рукопашу «Спас» на честь пам‘яті Н. І .Махна.
Поборотися за призи чемпіонату приїхало більше ніж 200 спортсменів із різних українських міст (крім Запоріжжя й області – Київ, Харків, Дніпро, Черкаси, Павлоград).
Після урочистої вступної промови осередки продемонстрували вправне володіння бойовим мистецтвом «Спас» та елементи самооборони у вигляді показових виступів.
«Я займаюсь «Спасом» уже два роки. На обласних змаганнях одержала друге місце і вирішила спробувати свої сили на Всеукраїнському рівні. Налаштована на перемогу! «Спас» допомагає мені розвиватися, загартовувати характер і досягати поставлених цілей», – розповіла вихованка осередку «Спас-Січ» Зоряна Мороз.
Після фінальних поєдинків відбулося нагородження. Бійці, які завоювали перше, друге або третє місця, отримали медалі та грамоти Федерації «Спас». Кубок України у чесних поєдинках виборов Харків. Запоріжжя далеко не відстало і одержало – 2 місце. Дніпро отримало почестне – 3 місце. Найкращі спортсмени були нагороджені в номінаціях : «Воля до перемоги» – Гужва Ростислав; «Найкоротший бій» – Литовченко Максим; «Найкраща техніка» – Логвиненко Дмитро.
За проведення чемпіонату відповідає Міністерство молоді та спорту України та Всеукраїнська федерація «Спас».
Оксана Савоста
Фото Мішель Волкової